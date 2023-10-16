151 ребенка эвакуировали из-за пожара в ясли-саде Костаная
16 октября 2023, 14:07 | Происшествия
ЧП произошло сегодня, 16 октября, в 12:20 в ясли-саде № 4 по ул. Чернышевского. В музыкальном зале сработала пожарная сигнализация. Администрация обнаружила в помещении задымление и вызвала пожарную службу.
- На момент возгорания занятия в музыкальном зале не проводились, - отметили в пресс-службе управления образования Костанайской области. - Из садика эвакуировали 151 ребенка и 32 сотрудника в расположенную неподалеку школу № 17.
Пострадавших в результате возгорания нет, пожар ликвидирован. Причины пожара будут выясняться.
Родители забирают детей из школы, возвращать их в детский сад сегодня не будут.
Фото Олега ПАКА
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