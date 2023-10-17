В субботу, 14 октября, на главной площади Рудного собрались участники автоклубов Костанайской области. Их автомобили привлекли внимание горожан и особенно детей, которые активно фотографировались рядом с машинами и общались с водителями.

Летний сезон автоклубов начинается в мае, затем в июле автолюбители проводят совместные мероприятия, а в августе проходит общий сбор в честь празднования Дня Костаная. Каждый год в честь закрытия сезона проводится фестиваль. На этот раз организатор фестиваля Анастасия БЕЛЯЕВА решила провести его не только в Костанае, но и в Рудном.

- Я считаю, что Рудный тоже должен относится к этой культуре и быть вовлеченным в каждое мероприятие, - прокомментировала «НГ» Анастасия. - Я люблю организовывать праздники, а праздники любят меня. Поэтому и сложностей у нас никаких не было. Главное - ко всему подходить с хорошим настроем.

В рамках фестиваля собираются автомобильные клубы Mercedes, BMW, Audi, Polo, Gazelle и недавно присоединившийся к ним Lada Club Рудного.

Позитивный настрой Анастасии передался и всем участникам. Несмотря на пасмурную погоду и холод, люди весело проводили время. Вместо сцены в центр площади пригнали эвакуатор, что подчеркивало бунтарский дух автолюбителей.

Конкурсы помогали разогреть зрителей. В одном из них нужно вместить в машину как можно больше людей.

Наверное, сложно представить, как в одном автомобиле помещаются 22 человека, но автоклубу Audi это удалось, он и стал победителем.

- О мероприятии я узнал из общей группы нашего клуба, - поделился с «НГ» член клуба Audi Максим СЕРГЕЕВ. - Ну, мы собрались и поехали. Сами мы из Костаная, поэтому ощущения совсем другие. Но, как всегда, все очень круто и весело. До этого я уже участвовал в других автофестивалях, но впервые для меня это событие стало закрытием сезона.

В конкурсе на изобретательность с лентой победила команда девушек с говорящим названием "Красотки".

В конкурсе стихов участвовали самые юные гости фестиваля. В нем призы получили все участники.

В конкурсе по перетягиванию каната приняли участие самые сильные члены автомобильных клубов. Победителями стали клубы Mercedes и Audi.

Завершился фестиваль салютом, поэтому на мероприятии дежурили сотрудники ДЧС.

- Пожарная безопасность на этом мероприятии - наша важная задача, - отметил старший инженер УЧС Рудного Ермахан КАБЫКЕН. - Пользуясь случаем, мы также проводим профилактическую агитацию и обучение. Демонстрируем правила пожарной безопасности, проводим показ техники, рассказываем о практическом использовании инструментов, даем возможность посетителям примерить боевую одежду пожарного и объясняем основные правила поведения в случае пожара.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

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