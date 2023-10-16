На протяжении трех недель по инициативе городского спорткомитета на базе городской и областной библиотек прошли подряд три турнира среди инвалидов с ограничениями по зрению.

Первым стал чисто мужской турнир по шахматам. Победил Петр Самойлов - единственный среди участников полностью незрячий, игравший только на ощупь. Второе место занял отставший от него на половину очка Василий Урожай. На третьем месте - Жаксыбай Есенжулов.

На переднем плане играют: Вячеслав Тупицын (слева) и Петр Самойлов. На заднем плане играют: Жаксыбай Есенжулов (слева) и Василий Урожай

Затем прошли турниры по русским и стоклеточным шашкам, в которых участвовали и мужчины, и женщины. Борьба была изнурительной и напряженной. Здесь блеснула мастер спорта, чемпион Каазахстана среди участников с ограничениями по зрению Софья Ершова, показавшая абсолютно лучший результат и в первом, и во втором виде шашек.

Амелия Глазун (слева) и Акбеке Дабылова

В русских шашках первым среди мужчин стал Петр Самойлов. Вторым - набравший равное с ним число очков, но уступивший в личной встрече Вячеслав Тупицын, третьим - Жаксыбай Есенжулов. Среди женщин, соответственно, победила Ершова, второй - игравшая "вслепую" Людмила Тупицына, третьей - Амелия Глазун.

Петр Самойлов (слева) и Вячеслав Тупицын во время игры в 100-клеточные шашки

В особенно сложных стоклеточных шашках среди мужчин первенствовал Вячеслав Тупицын. Второе место, при равенстве очков сразу у троих участников, определить было особенно сложно. С учетом результатов личных встреч вторым оказался Есенжулов Жаксыбай, третьим - Усман Даутбаев.

У женщин победила опередившая всех и единственная, кто избежал поражений, Софья Ершова. Вторая - Людмила Тупицына. Третья - Дабылова Акбике.

Людмила Тупицына (слева) и Акбеке Дабылова во время партии в 100-клеточные шашки

Несмотря на огромное напряжение, соревнования прошли в доброжелательной бесконфликтной обстановке. Все победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

За доской призеры 100-клеточных шашек Жаксыбай Есенжулов (слева) и Утеген Даутбаев

Фото предоставлены городской библиотекой им. Островского и областной библиотекой им. Толстого

