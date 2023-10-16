В Казахстане хотят внести изменения в законодательство, согласно которым бытовых тиранов будут выселять из жилья. Об этом сообщил начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Предлагаются следующие законодательные изменения: ведение общественных работ; обязательное прохождение психокоррекционных тренингов; выселение агрессора из жилища", - рассказал Руслан Каржаспеков на брифинге в МВД.

Кроме этого, дебоширам могут запретить употреблять алкоголь по предписанию уполномоченных органов.

Глава управления напомнил, что с 1 июля в Казахстане вступили в законную силу поправки в Кодекс об административном правонарушении. Они предусматривают переход от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Кроме этого, теперь стороны не могут повторно примириться в суде, если после первого случая агрессор вновь совершил насилие.

"Как результат, из 27 тысяч обращений о бытовом насилии только 8 процентов обращений списаны в наряд. До 1 июля их было 60 процентов", - сказал Каржаспеков.

За это время начато 49 досудебных расследований по фактам нанесения телесных повреждений лицам, находящимся в материальной или иной зависимости. По решению суда арестовано 6 тысяч правонарушителей. В суде примирились 13 тысяч семей.

Также полиция продолжает выявлять так называемых злостных агрессоров. Им предлагают добровольно пройти тренинги психологической коррекции личности.

"С 1 июля исследовано 5 тысяч семей. Определено 200 агрессоров, из которых только 70 обратились за психологической помощью. Однако в семьях, где агрессор прошел психологический курс, повторно бытовых скандалов не совершалось", - сказал глава управления.

Он добавил, что в республике наблюдается тенденция к снижению бытовых преступлений на 2,5 процента, с 668 до 651, в том числе убийств на 4 процента, с 76 до 73, и тяжких преступлений на 10 процентов, с 264 до 239.

Ранее в МВД составили портрет семейного дебошира. В 80 процентах случаев это мужчины, многие в возрасте от 30 до 50 лет - в 52 процентах случаев. Не имеют постоянного места работы - в 74 процентах случаев, не имеют профессионального и высшего образования - в 90 процентах случаев.