Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности
16 октября 2023, 10:55 | Государство
Цены на услугу по выдаче удостоверения в ускоренном порядке снизят по инициативе Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Informburo.kz.
Фото Ксении РЕБИК
Информационно-производственный центр МВД РК снизит цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность. Проект соответствующего приказа опубликовали на портале "Открытые НПА".
Так, стоимость услуги снизят:
- I категория срочности – с 4983 до 3372,45 тенге (до одного рабочего дня в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до трёх рабочих дней в областных центрах);
- II категория срочности – с 2752 до 1770,88 тенге (до трёх рабочих дней в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до пяти рабочих дней в областных центрах)
- III категория срочности – с 1116 до 677,95 тенге (до семи рабочих дней в районах и городах областей).
В обосновании поправки поясняется, что она принимается в связи с корректировками Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
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