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Казахстанцы будут меньше платить за срочность при получении удостоверения личности

16 октября 2023, 10:55 |  Государство

Цены на услугу по выдаче удостоверения в ускоренном порядке снизят по инициативе Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Informburo.kz.

 

Фото Ксении РЕБИК

Информационно-производственный центр МВД РК снизит цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность. Проект соответствующего приказа опубликовали на портале "Открытые НПА".

Так, стоимость услуги снизят:

  • I категория срочности – с 4983 до 3372,45 тенге (до одного рабочего дня в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до трёх рабочих дней в областных центрах);
  • II категория срочности – с  2752  до 1770,88 тенге (до трёх рабочих дней в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до пяти рабочих дней в областных центрах)
  • III категория срочности – с 1116 до 677,95 тенге (до семи рабочих дней в районах и городах областей).

В обосновании поправки поясняется, что она принимается в связи с корректировками Агентства по защите и развитию конкуренции РК.