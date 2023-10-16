Цены на услугу по выдаче удостоверения в ускоренном порядке снизят по инициативе Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Informburo.kz.

Фото Ксении РЕБИК

Информационно-производственный центр МВД РК снизит цены на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность. Проект соответствующего приказа опубликовали на портале "Открытые НПА".

Так, стоимость услуги снизят:





I категория срочности – с 4983 до 3372,45 тенге (до одного рабочего дня в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до трёх рабочих дней в областных центрах);

II категория срочности – с 2752 до 1770,88 тенге (до трёх рабочих дней в Астане, Алматы, Актобе и Шымкенте и до пяти рабочих дней в областных центрах)

III категория срочности – с 1116 до 677,95 тенге (до семи рабочих дней в районах и городах областей).

В обосновании поправки поясняется, что она принимается в связи с корректировками Агентства по защите и развитию конкуренции РК.





