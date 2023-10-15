Кто уберет провод напротив остановки по ул. Бородина?
Болат
15 октября 2023, 14:39
Видео снято на автобусной остановке возле 28-й школы на ул. Бородина. Провод свисает прямо напротив павильона. У водителей общественного транспорта нет возможностей заехать в карман и высадить пассажиров, приходится тормозить прямо посреди дороги.
Мы неоднократно обращались в службу iKomek. Нам обещают, что примут меры, но, как говорится - воз и ныне там. Мы звоним в полицию по телефону "102", а там наши жалобы перенаправляют опять в iKomek. Получается какой-то замкнутый круг. Может после этой публикации аким города обратит внимание на эту проблему и заставит своих подчиненных решить ее?!
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