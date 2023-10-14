Сотрудники криминальной полиции Костаная задержали 28-летнего жителя Тобыла, который совершал угоны автомашин. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В полицию в течении месяца обратились 9 владельцев автомобилей с заявлениями об угонах. Всё авто марки ВАЗ и состояли на российском учёте, были оставлены ночью во дворах жилых домов.

- Утром хозяева, не обнаружив машину, обращались в полицию, - рассказал заместитель руководителя управления полиции Костаная Ербол КАРЫМСАКОВ. - Поскольку схема преступления была одна и та же, полицейские стали отрабатывать пункты разбора. Один автомобиль был угнан со двора дома в Рудном, остальные 8 в областном центре.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. По всем фактам начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Все автомобили изъяты, в ходе проведения следственных действий.

Подозреваемый в порядке ст. 128 УПК РК, водворен в изолятор временного содержания УП Костаная.