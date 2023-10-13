Приговор огласили 12 октября в Денисовском районном суде. Разбирательство началось в марте этого года. На скамью подсудимых попал не только полковник Ербол Шошаков, но и еще двое сотрудников полиции.

Скриншот трансляции приговора

Бывшим начальнику районного отдела полиции Ерболу Шошакову, начальнику отделения местной полицейской службы Бейбитхану Байтакову, старшему инспектору патрульно-постовой службы Амиру Утегенову вменялось правонарушение, предусмотренное пунктами 1, 2 части 3 статьи 366 УК РК (взятка, совершенная сотрудниками правоохранительных органов путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору).

В сентябре 2022 года «НГ» сообщала о том, что эти сотрудники подозреваются в вымогательстве взятки за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая». Главы денисовских сельхозпредприятий должны были заплатить за это покровительство пшеницей, эквивалент стоимости которой в действующих на тот момент ценах – более 3 млн тенге, в натуре - около 30 тонн. Он обратился с заявлением в департамент Агентства по противодействию коррупции. Местные аграрии тогда поясняли корреспонденту «НГ» суть дела - во время уборки стражи порядка «не цепляются к состоянию техники, не тормозят ее ни на поле, ни на дорогах при перевозке».

В феврале 2023 года Ербол Шошаков был взят под стражу, двое его подчиненных - под домашний арест. Меры пресечения действовали до окончания судебного процесса. Шошаков был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, дополнительной мерой наказания стало лишение его специального звания полковника полиции. Байтаков и Утегенов приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, суд лишил их званий подполковника и капитана соответственно, им тоже пожизненно запрещена госслужба.

Гражданский иск Владимира Шуллера суд постановил удовлетворить частично - в качестве погашения нанесенного материального ущерба осужденные солидарно должны вернуть ему 1 871 405 тенге. По закону им дается два месяца после вступления приговора в законную силу, чтобы исполнить решение суда добровольно.

- Исследовав все представленные по делу материалы, суд посчитал вину всех подсудимых доказанной, - пояснила свое решение судья Алия ИМАНАЛИНОВА, - правонарушение совершено сотрудниками, принимавшими присягу, поставленными на охрану законных прав и интересов граждан. Сотрудники полиции, зная, что в КХ «Арман» и ТОО «Приречное» имеются нарушения, посчитали возможным закрыть на них глаза, не привлекать руководителей к административной ответственности и при этом извлечь для себя выгоду.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья также направила частное постановление в Антикоррупционную службу, обращая внимание на допущенные ее сотрудниками нарушения действующего законодательства.