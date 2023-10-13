Олигархов Тимура Кулибаева и Булата Утемуратова впервые сместили с лидирующих позиций в рейтинге самых влиятельных бизнесменов Казахстана, передаёт Orda.kz.

Так, впервые с 2011 года список Forbes Kazakhstan возглавил основатель и один из трех крупнейших акционеров Kaspi.kz 54-летний Вячеслав Ким. До этого верхнюю строчку по очереди занимали либо Тимур Кулибаев, либо Булат Утемуратов.

скриншот Forbes.kz

В топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана также вошли новички. Среди них:

47-летний Канат Копбаев, председатель YPO Kazakhstan и глава национальной федерации «Бәйге»;

38-летний Эльдар Сарсенов, единственный владелец ТОО JP Finance Group, через которое владеет 87,87% доли в АО «Нурбанк» – вместо своего отца Рашита Сарсенова. Также ему перешла мажоритарная доля в страховой компании «Виктория».

39-летний Айдарбек Ходжаназаров, совладелец ТОО Alto Logistics, председатель парламентской партии Respublica и депутат мажилиса парламента VIII созыва.

61-летняя Раушан Сагдиева, деловой партнер супругов Кулибаевых, которая является руководителем многих структур в их бизнесе.

40-летний Рустам Карагойшин, руководитель ТОО «Зерновой Консорциум Казахстана» и владелец Kazakh Agro Production. Сын нового вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

62-летний Алмас Чукин, экономист, который является управляющим партнером инвестиционной компании Visor и председателем общественного совета при Министерстве нацэкономики.

Кроме того, в обновленный список вернулся Галимжан Есенов, который в 2023 году стал единственным владельцем Jusan Bank и завладел долей акций в АО «Kceлл» и ТОО JFood Kazakhstan. В рейтинге он расположился на 14-м месте.