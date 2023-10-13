Утверждают, что стоят в ожидании сутками. Приемка идет, но одни машины проходят на разгрузку сразу, другим приходится подолгу ждать. Сегодня, 13 октября, корреспонденты «НГ» после звонка в редакцию встретились с водителями зерновозов перед воротами хлебоприемного предприятия.

В 11 часов на территории перед ним скопилось около полутора десятков груженых машин . Очередь вытянулась до проспекта Кобланды батыра. Водители заявляли, что бывает здесь транспорта и гораздо больше, до 40. Когда хвост очереди достигает проезжей части, возникают проблемы с полицией, которая требует зерновозы убрать и выписывает штрафы.

- Тут проблема в чем, - пояснил один из водителей, Александр, - очередь живая, но с зерном из определенных хозяйств, их штук семь, машины идут без задержки, их и вызывают по списку — из Каменск-Уральского, Красной Пресни, а мы стоим сутками, люди по два рейса делают, а мы все ждем. Проедаем больше, чем зарабатываем.

- Если бы нам сказали, что приемки не будет, тогда мы бы развернулись, а так должны стоять и ждать, - добавил кто-то.

Мы попытались получить комментарий директора предприятия. Однако охранник для начала запретил фотографировать объявления на воротах о времени работы, потом сходил в администрацию и принес весть — директор на совещании.

Некоторые водители заявляли, что у них «пошли четвертые сутки» ожидания. Долго стоят автомобили с зерном из хозяйств, работающих во Введенке Костанайского района, Смирновке Карабалыкского района, Ломоносова Мендыкаринского района. За вчерашний день из их очереди всего четыре машины разгрузились. Водители говорят, что ночуют в КамАЗах. Могут ли уехать на другое ХПП? Нет. Они просто перевозчики. У хозяйств, чье зерно они везут, договоры именно с ТОО «КЗП».

Фото Ксении РЕБИК