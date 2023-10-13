13 октября 2023, 10:50

Лучшее лекарство от Ковида - это война, надоела эта - вот вам другая. И все специалисты по украино-российскому конфликту быстро переквалифицировались в палестино-израильский. Помимо прямых интересантов войн, есть и косвенные.

Аким Костаная тихо сползает с темы, что при приемке нового асфальтного покрытия, который он лоббировал, именно замену всего полотна, уложенного в 2023 году, по данным Национального центра качества дорожных активов, из 2000 проб почти 40% не соответствовало нормам качества. То есть новый асфальт, может быть, отремонтируют, но это не точно, потому как людей интересует важнее вопросы, кто кого - ЦАХАЛ или ХАМАС.

К основной теме новости, сначала президент РФ, затем главред Раша-удей, потом офицер по стратегии Израиля заявили, что хотят использовать против противника ядерное оружие. Одна даже предложила бахнуть прямо над Россией. Короче, весь мир в труху.

Стоит ли об этом задумываться? Можем ли мы, 10% думающих костанайцев, что-то изменить в данном ходе событий – не думаю, значит, и переживать об этом бесполезно.



П. С. на мотив песни Голубой вагон.

Ядерный фугас летит качается,

- От него хорошего не жди!

Даже если в землю закопаешься,

От волны ударной не уйти!



Скатертью, скатертью хлорциан стелется

И забивается под противогаз.

Каждому, каждому в лучшее верится,

Падает, падает ядерный фугас.



Засияло солнце над землею вдруг,

А над головою дым стоит.

Только что шагал с тобою рядом друг,

- А теперь он жареный лежит.



Скатертью, скатертью дифосген стелется

И забивается в ухо, нос и глаз.

Каждому, каждому в лучшее верится,

Но не у каждого есть противогаз.