17-летнего парня задержали в момент посещения обманутой пенсионерки. Бдительность самой пожилой женщины и ее соседей спасли ее от передачи более миллиона тенге мошенникам.

Звонок от мошенников поступил вечером 10 октября. Мужчина представился майором полиции и сообщил, что ее внучка сбила на машине человека. Мужчина убедил 84-летнюю женщину, что для того, чтобы девушка не предстала перед судом, следует заплатить определенную сумму денег. Пожилая женщина сначала растерялась, но не прерывая разговора, обратилась к соседке за советом. Та вызвала полицию. В это время пенсионерка уже договорилась со злоумышленниками о передаче денег в размере более 1 млн тенге.

- На адрес незамедлительно прибыли полицейские. В тот момент, когда они подходили к дому, ими был замечен подозрительный молодой человек. Как выяснилось, это был дроппер, который и приехал за деньгами, - рассказал начальник отделения имущественных преступлений Мадьяр ТАЖИН.

Задержанный молодой человек оказался студент колледжа. Сообщил, что хотел подзаработать таким способом, предложение о заработке пришло в Instagram. Позже администратор сделки списался с ним в Telegram.

- Я не знал, что это преступление. Мне сказали: будешь ездить на адреса и забирать деньги, пересчитывать их и отправлять на банковские реквизиты. Якобы? эти люди не могут сами, а я так им помогаю. 3% от суммы я забирал себе. Таким образом, за неделю я заработал более 300 тыс. тенге. Знал бы, что делаю, никогда бы не пошел на такое, - говорит парень.

Полиция начала досудебное расследование по статье 190 УК РК (мошенничество).

В этот раз задержать преступника помогла бдительность пожилой женщины. По ее словам, накануне приходили участковые и рассказывали, какие схемы используют мошенники.

- Это работа проводится стражами порядка в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Участковые проводят не только проверку по месту жительства населения, но и рассказывают о способах мошенничества, - отметил Тажин.

Фото предоставлено ДП КО