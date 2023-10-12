В Казахстане планируют внести поправки в закон по вопросам образования и защиты прав ребенка. Документ вводит понятие "профессиональная приемная семья", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Проект закона презентовал в Мажилисе вице-министр просвещения Едил Оспан. Согласно документу, детей, оставшихся без попечения родителей, не будут отправлять в детский дом, а будут сразу определять в приемную семью. При этом одна профессиональная приемная семья не сможет воспитывать больше четырех детей одновременно. Ограничение вводится для того, "чтобы каждый ребенок в семье был охвачен вниманием и заботой приемных родителей". Возраст приемных родителей должен составлять от 30 до 53 лет.

"Семьи, которые претендует получить статус профессиональной приемной семьи, должны пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства", - сказал Едил Оспан.

На презентации присутствовала бывший детский омбудсмен, общественница Аружан Саин, которая тоже участвовала в разработке поправок. Она возмутилась, что ее предложения не были приняты во внимание.

"Я бы хотела обратить внимание уважаемых депутатов на то, что, к сожалению, те изменения и дополнения, которые внесены вами в Мажилис, на сегодняшний день не дадут возможности реализовать эту реформу так, как нужно. К сожалению, при подготовке данных изменений правительство не провело всего того объема работы, о котором мы говорили несколько лет. Эта работа ведется уже больше четырех лет", - заявила Саин.

Она добавила, что в документе не заложена база для того, чтобы институт профессиональных семей заменил детские дома.

"Внедрение одного понятия "профессиональная семья" недостаточно для того, чтобы это заработало. (...) Что будет с центрами поддержки детей, с детскими домами, которые находятся в системе образования, которые должны трансформироваться в социальные службы? То есть если мы берем рабочую, эффективную модель социальной службы, которая занимается не только подготовкой профессиональных приемных семей. Они занимаются профилактикой отказа от детей, работают с семьями в трудной жизненной ситуации. Они занимаются подготовкой приемных родителей и профессиональных семей, и они занимаются подготовкой социальных работников, которые работают с этими семьями и детьми", - добавила Аружан Саин.

По ее словам, социальные службы должны не только проверять, как живет ребенок в приемной семье, но и помогать профессиональной семье в осуществлении всех прав этого ребенка и в обеспечении всех положенных услуг.

"Мы просили, чтобы к тому моменту, когда Министерство просвещения выйдет с законом в Парламент, правительство в лице министерств экономики и финансов предложило трансформацию финансов, перераспределение денег от институциональной формы устройства на семейную форму устройства детей. Этого проведено не было. Поэтому я считаю, что в данном случае в той части, которая касается внедрения института профессиональных семей, не доработано, абсолютно отсутствует системный, комплексный подход", - добавила общественный деятель.

Она предложила вернуть документ в правительство либо доработать его в Мажилисе.

В кулуарах палаты Парламента корреспондент Tengrinews.kz спросила вице-министра просвещения, как он относится к критике Саин.

"Мы понимаем обеспокоенность Аружан. Мы с ней этот законопроект вместе отработали. Несколько раз, когда она занимала должность уполномоченного по правам ребенка, мы проводили общественные слушания с участием экспертов. Но то, что она говорит и о чем беспокоится, это понятно, потому что законопроект касается судеб наших детей. Поэтому рабочая группа в Мажилисе создана. Мы будем ее предложения детально обсуждать", - ответил Едил Оспан.

Он пообещал, что новые поправки будут обсуждаться вместе с Аружан Саин, которая также входит в состав рабочей группы.

Напомним, казахстанцы стали чаще возвращать детей в детские дома. Об этом в сентябре заявлял сенатор Амангельды Толамисов. По его словам, за последние пять лет такие случаи в Казахстане выросли на 64 процента.

Для решения этой проблемы сенатор предложил повысить информированность усыновителей о последствиях такого шага. Между тем законом предусмотрена ответственность в виде возврата государству средств материальной помощи в размере 75 МРП, уплаты алиментов, а также лишения возможности усыновления во второй раз. Депутат считает нужным разместить соответствующую информацию на портале eGov.