В кинотеатрах сегодня можно увидеть много казахстанских премьер и большинство из них - это комедии. Из ряда однотипных афиш выделяется фильм «Coco & Janbo», созданный под руководством актера Жанболата Найзабекова, сыгравшего центральную роль. В названии обыгрывается известная песня через прозвища главных героев: художницы Коко и вышедшего из тюрьмы вора Джанбо. По трейлеру и описанию фильма создается представление, что зритель идет на романтическую комедию, однако все не так просто.

Постер - Постер фильма выделяется среди большинства комедий, но по сути мало что передает о содержании

Жанр

Несмотря на то, что в фильме есть четко обозначенная пара - богатая девушка художница и бедный отсидевший в тюрьме вор - это не ромком в классическом его понимании. При том, что дочь прокурора красива по меркам кинематографа, главный герой не представляет собой образ героя-любовника. Но и это еще не все. В самом фильме нет сцен настоящего сближения и понимания героями друг друга. Они не меняются в полной мере под воздействием отношений, просто Джанбо находит в себе талант вдохновлять художников и грамотно смешивать краски, а девушка Коко остается собой и, как верный друг (или как «заслуженная награда» героя), встречает его в финале после очередной отсидки.

Можно было бы назвать фильм абсурдистской комедией. У нее есть нелепый центральный персонаж, попадающий в дурацкие ситуации не по своей воле. Второстепенные персонажи карикатурны и стереотипны: три глупых бандита (толстый, мелкий и хитрый), суровый отец-прокурор, гламурная и заботливая мать-сводница и тонкая натура девушка, у которой «часики-то тикают». Но для абсурдистской комедии не хватает яркого финала, в котором поступки персонажей так же не будут зависеть от их решения. В финале герой, который никогда до этого не поступал рационально и был жертвой обстоятельств, что и делало его привлекательным в газах зрителя, оказался очень расчетливым и хитрым.

Джанбо дважды выходит из тюрьмы. В первый раз его встречает бывший заключенный, во второй - красивая девушка

В фильме много разнообразных хохм и шуток, среди которых любой зритель найдет подходящую для себя: от тонких политических до бытовых в пьяном угаре. Неуместные шутки тоже имеются, но о них чуть позже. Создается ощущение, что, переключая каналы, ты попадаешь то на «Горько», то на «Stand Up». Когда все в зале смелись от пьяного поведения Джанбо, я сидела с абсолютным непониманием. Но когда прошлись по теме строительства ЛРТ в Астане, мой одинокий смех смутил даже меня. Стоит подумать, может, все-таки для комедии лучше определяться с жанром.

Если даже авторы и не хотели вносить в фильм романтические отношения, то непонятно, зачем было называть фильм именами обеих героев. Только ради созвучия? Или если это дружеские отношения, разве не правильным бы было четко сказать об этом? Но фильм четкостью артикуляции не сильно отличается и, начиная от неопределенности с жанром, проблема поверхностного разговора со зрителем отражается во всем.

Недостаточное и неуместное

В фильме четко прослеживается тема неприкаянности персонажа, отсидевшего в тюрьме и не принимаемого обществом просто по причине, что он был осужден и доверия к нему быть не может. Друзья отворачиваются, потому что кому-то самому негде жить, кто-то боится жены, а кто-то обзавелся слишком большим количеством детей. Семьи у героя нет, он сирота, про что в фильме скажут, но не проговорят и не покажут, как это вообще влияет на характер. Обвинение в сторону общества сформулировано четко, особенно когда Коко рассказывает о некой традиции клеймить воров и Джанбо справедливо возмущается, защищая права человека на исправление и еще один шанс. Но как будто чего-то не хватает для полного понимания идеи фильма.

Меняет ли герой точку зрения о бывших заключенных, приобретает ли он что-то еще, кроме уже бывшего у него таланта забалтывания, вносит ли его история что-то полезное в решение проблемы пенитенциарной системы в Казахстане? Про это нельзя ничего сказать, потому что после хорошо прописанной завязки начинается быстрая пробежка по другим темам: от семейных отношений до религии. Создается ощущение, что авторы хотят сказать обо всех проблемах общества, но не успевают завершить все мысли и прерываются на половине фразы.

Знакомство с родителями - самый волнительный момент, особенно если оно неожиданное

Всего недостаточно. Недостаточно убедительна проблема Коко, которую вроде бы как хотят выдать замуж, но ей откровенно наплевать на родителей. Она самодостаточна и не видно, чтобы ее сильно задевало страдание отца и матери. Недостаточно времени провели герои вместе, чтобы Коко могла сказать, что ей было весело с Джанбо. Как бы и до встречи с ним она не сильно грустила. Недостаточно использован талант героя, как взломщика, и его сообщники идут на дело без него, хотя до этого рассчитывали именно только на его талант. Пара открытых сейфов и снятые наручники не обосновывают его талант, как необходимый для сюжета.

Вот чего в фильме было в избытке, так это сексуализированного насилия и алкогольного угара. Герой убеждает подругу, что ему нельзя пить – он не умеет контролировать себя, однако она упрашивает его, угрожает и заставляет. Из этого авторы создают шутку два раза и возникает вопрос – действительно ли так смешно, что в нашем обществе пьянство интерпретируется, как важная часть социализации? Может, и забавно на это смотреть со стороны, но, если оказаться внутри этой ситуации, как Джанбо, и потом совершить в пьяном угаре предательство, уже как-то не очень смешно.

Что касается сексуализированного насилия, то в фильме есть отдельный персонаж для этой темы. Один представитель воровской шайки - абсолютно озабоченный, и с первой встречи с ним зрителю дают понять, что женщине находиться рядом с таким субъектом опасно. Герой это тоже понимает, когда на одном из ограблений ему приходится спасать девушку от маньяка. Но с этим индивидом продолжают работать. Ну, подумаешь, есть у него слабость, а у кого ее нет. Это приводит к еще одной сцене, где уже указанный выше насильник хочет схватить Коко, а Джанбо всеми силами пытается его остановить. Эта сцена не напряженно-трагичная, как по идее должна была быть. Нет, она абсолютно комедийная.

Но все это можно списать на абсурд и стечение обстоятельств, в отличие от сцены в фильме, где после довольно креативного и забавного представления главного героя зритель видит домашнее насилие и изнасилование, которые оказывается просто ролевой игрой странной парочки богачей. Богатые люди, конечно, могут быть странными (и пусть это тоже стереотип), но как можно в 2023 году из сцены сексуализированного насилия делать шутку? Тем более в Казахстане, где общество закрывает глаза на крики из соседней квартиры?! Это очень сильно выбило меня из колеи и мне было сложно снова вернуться в настроение, чтобы смотреть фильм дальше. К сожалению, в кинотеатре нельзя поставить фильм на паузу и пойти проветрится после такой сцены.

Коко и Джанбо - дружба или романтические отношения? Ответа, к сожалению, нет

Если авторы хотели обратить внимание на проблемы женщин, то у них получилось это не совсем корректно. Девушки действительно страдают от того, что родственники дают им установки на замужество, но героиня фильма не мучится от этого и Джанбо представляет женихом не потому, что хочет так решить какую-то свою проблему (читай выше – у нее этой проблемы нет), а потому что в моменте ей нужно было спасать человека от отца, размахивающего пистолетом в доме. Кстати, еще одна сцена насилия – оружие в доме прокурора. Логично, наверное, но как-то неприятно.

Авторы обращают внимание на то, что насильнику не нужна причина нападать на жертву, и в обществе это осуждается, но превращают это в шутку и стереотипируют образ насильника именно как маленького немаскулинного мужчины, отсидевшего в тюрьме. Кажется, что тут авторы стреляют себе в ногу.

Достоинства

При всех претензиях с моей стороны у фильма есть достоинства, которые привлекают внимание и ради которых можно проигнорировать сцены с сексуализированным насилием. В первую очередь это язык. Герои говорят на настоящем живом казахском языке, который будет понятен даже без субтитров. К слову, субтитры как будто живут своей жизнью и время от времени не соответствуют репликам актеров, и над этим тоже стоит поработать. Ну ладно, в этом абзаце я же хвалю фильм. Если вы хотите послушать живой казахский язык, можете сходить на фильм «Coco & Janbo». Хороший способ окунуться в языковую среду и одновременно повеселиться, не о чем не задумываясь.

Еще одним достоинством фильма можно назвать работу с киноязыком и комедией тела. Пластика актеров, их мимика и жесты работают на раскрытие персонажей и напоминают фильмы Чарли Чаплина именно в плане умения выражать эмоции через движение. Несколько сцен с танцами подтверждают это и смотрятся в повествовании важными для понимания персонажей. В фильме использованы грамотные переходы. Например, когда у героя спрашивают, как его зовут, и затем судья называет его полное имя в зале суда. Цветокоррекция, параллельный монтаж (танец героев в своих квартирах) и музыка создают визуальную эстетику фильма, привлекают внимание аудитории.

Итого

Фильм стоит смотреть из-за визуальных достоинств, из-за важной центральной темы (пусть она не идеально раскрыта) и из-за талантливых актёров, влюбляющих в себя с первых кадров. Что касается недостатков, возможно, их вижу только я. А если не только я, то авторам фильма есть над чем поразмыслить.

Фото - кадры из фильма