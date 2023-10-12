Под прицелом местной власти - площадки перед большими торговыми центрами. О том, какими должны быть эти территории, на совещании 9 октября рассказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Объяснил и то, что власть не намерена ссориться с владельцами киосков и бутиков. Планирует договариваться к взаимной выгоде.

Фасад торгового дома «Аврора» сейчас обновляется / Фото Олега ПАКА

Выгода от торговли городу, безусловно, нужна. Она и сейчас весома. По данным отдела предпринимательства, объем розничной торговли с начала года в Костанае составил 240,7 млрд тенге, это более 60% от областного показателя, объем оптового товарооборота еще больше, почти 82%. Поэтому акимату не резон уменьшать количество торговых точек, но двигать их в целях наведения порядка городская власть будет.

- Эта работа уже не один месяц ведется. Она заметная, - оценил на совещании глава областного центра. - Что не устраивает на площадках вокруг торговых домов? Посмотрите сейчас на «Емшан», который по проспекту Абая располагается. Были там бутики, вагончики какие-то непонятные. Сейчас там остался только симпатичный бутик «Цветы». Приличный городской вид теперь. Ничего лишнего, нет висящих повсюду проводов. Так должно быть везде.

Цель не просто убрать «лишнее», что вид портит, пояснил Жундубаев. Как правило, нестационарные торговые точки занимают места, предназначенные для парковки автомобилей. Ставятся с ведома хозяев крупных торговых домов, которые считают, что имеют право распоряжаться этими территориями. Нередко через их линии бутики присоединяются к электричеству или используют для этого провода уличного освещения.

- Так не будет. Нужен порядок, - заявил аким города, вот около торгового дома «Аврора», хозяин которого пошел нам навстречу, 8 предпринимателей свои киоски убрали, получили другие места. Мы там поставили приличные прилавки для сезонной торговли. Перед «Авророй» и немного дальше завершаем асфальтирование за счет бюджета, благоустраиваем подъезды к торговому центру. Разве плохо? Предприниматель доволен, теперь фасад свой обновляет, подсветку сделает, и это будет украшать вид города. Я именно на это хотел обратить внимание хозяев других ТД и ТРЦ. Это всех касается. Если будете заниматься их внешним видом, а вам придется, мы в это будем вмешиваться, то делайте добротно, красиво, с эскизными проектами. Мы тогда тоже готовы пойти навстречу, помочь чем-то, заинтересовать.

Иногда дополнительные торговые точки хозяева зданий размещают вот так / Фото Галины КАТКОВОЙ

Аким также обратил внимание отдела земельных отношений на участки, которые примыкают к остановочным павильонам и отданы в аренду предпринимателям. Если не используются по назначению, строения на них заброшены, имеют неряшливый вид, подключены к электричеству полулегально, надо договоры расторгать и передавать права на использование участков другим.

Есть еще один момент. когда торговые дома отдают арендаторам небольшие участки на территориях, которые предназначены для обслуживания объектов, то есть их зданий. Предприниматели считают, что уж на это они точно имеют право. Тогда здания тесно обрастают киосками со всех сторон. На это власти города тоже намерены обратить внимание.