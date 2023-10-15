Сайгаки снова стали проблемой. Теперь, в отличие от предыдущих времен, когда эту дичь надо было сохранить и приумножить, обозначились новые реалии, когда ее количество надо экстренно несколько приуменьшить.

Ровесница мамонта

Доподлинно известно, что нашему сайгаку - 14 000 лет! Эта степная антилопа осталась одним из немногих крупных травоядных животных мамонтовой фауны, доживших до наших дней. Судя по дошедшим до нас сведениям, сайгаки не раз были на грани исчезновения, но, в отличие от мамонта, все-таки выжили. Во времена далекого прошлого - эпохи монголов и Чингисхана - реликтовая антилопа обитала на огромной территории от Венгрии до Китая, в том числе и на исконных казахских землях. При этом у казахов сайгаки издревле считались священными животными.

Кораль - сайгачья ходынка / Фото с сайта aktobetimes.kz

К началу 19-го века, в связи с ростом оседлого сельского населения в Европе, степные антилопы были оттеснены к юго-востоку, тогда сайгак вообще исчез из степей западнее Дона. А тут и китайцы стали суперактивно использовать для приготовления своих хитрых снадобий сайгачьи рога, что послужило мотивацией к бесконтрольному отстрелу сайгачьего поголовья. Численность катастрофически сократилась аж до нескольких сотен, ареал резко сузился, антилопы сохранились всего лишь в самых удаленных участках степей Калмыкии и нашего Казахстана.

В 1930-е годы, когда контрабанда на границах СССР была ликвидирована, численность стала расти. К началу 1970-х годов в Казахстане основное поголовье сайгаков достигло фантастической цифры - 1,2 млн. Сайгаки становились обузой для земледельцев. Именно тогда, наряду с любительской охотой, стала использоваться промысловая добыча степной антилопы. Успешным этот опыт был и у Кустанайского областного общества охотников и рыболовов.

В лихие 1990-е, когда страна летела в пропасть, вместе с ней туда же устремилось и сайгачье поголовье. Браконьерский отстрел процветал. Тогда в Казахстане прекратилось бюджетное финансирование многих государственных программ. Сайгаки снова оказались у черты исчезновения. После учета численности сайги в 2003 году выяснилось, что в РК осталось всего-то чуть больше 21 тысячи голов. Нужна была срочная реанимация. И она началась.

Экстренно разработали и запустили «Программу сохранения и восстановления редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков». Принятые государством меры сыграли для сайги судьбоносную роль. Да такую, что даже массовый падеж сайги в 2015 году то ли от пастереллеза, то ли в силу генетических причин или погодных условий (до сих пор не выяснено) популяцию не уничтожил. По учетным данным мая 2023 года, численность сайгака в Казахстане выросла до 1,9 млн особей, что значительно превысило оптимальный уровень, определенный специалистами в 800-900 тысяч голов. К концу текущего года казахстанское сайгачье стадо может составить без малого 3 млн особей.

Считаем потери

Увы, для казахстанских аграриев ныне сайга стала новой саранчой. Землепользователи были вынуждены обратиться к правительству о введении режима ЧС. В текущем году сайгаки уничтожили 121,9 тысячи га посевов, 247,7 тысячи га сенокосных и 882,6 тысячи га пастбищных угодий в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. В денежном эквиваленте потери оцениваются в 12 млрд тенге. Только в костанайском регионе от набегов сайги пострадало более 24 тыс. га посевных площадей.

Попытка министра экологии РК в 2022 году защитить аграриев от сайги, едва прозвучав, тут же подверглась критике президента страны. Предлагали отстрелять 80 000 голов уральской популяции. Касым-Жомарт Токаев счел такой способ регулирования численности священной антилопы негуманным и рекомендовал поискать иные варианты. Из иных вариантов до самых простых и гуманных додумались сами земледельцы: одни стали строить заграждения по периметру своих полей, другие - рыть траншеи, невзирая на свои колоссальные затраты, третьи выставили круглосуточных постовых с ружьями и трещотками для отпугивания «агрессора». Увы, численность сайгака такими действиями не отрегулируешь. Чтобы найти оптимальное решение, в Казахстан пригласили международных экспертов.

Сегодня и зарубежные, и наши специалисты обсуждают разные способы решения проблемы: одни предлагают открыть любительскую охоту на сайгака, определив квоту на отстрел, другие - регулировать численность посредством отлова сайги с помощью кораля - это когда стадо животных загоняют в специальный вольер, а потом пускают под нож рогачей-самцов. Из-за того, что последних остается мало, сайгаки размножаются медленнее. Инициаторы уверяют, что это наиболее мягкий метод регулирования численности сайгаков.

С тем и другим категорически не согласен председатель Костанайского областного общества охотников и рыболовов Анатолий КОВАЛЕНКО.

А. Е. Коваленко (первый слева) с охотниками на промысле сайги / Фото из личного архива



Любительская охота, считает он, не даст оперативного желаемого результата, поскольку рядовой охотник должен обладать особыми навыками: знать, где, когда и как на нее охотиться, иметь практику охоты именно на сайгака. Есть ли таковые в Казахстане? Однозначно нет, уверяет Коваленко. Сайга развивает скорость до 80 км в час, поэтому в процессе ее движения охота бесполезна. Как и в том случае, если охотник будет караулить стадо на водопое или местах пропитания. Антилопа обладает фантастической осторожностью и чуткостью. Мало того, если место засады охотника окажется случайно на пути следования сайгачьего стада, оно бедолагу попросту растопчет.

Что же касается кораля, то наш специалист не находит этот способ гуманным. Наоборот, колоссальный стресс антилопа испытывает и тогда, когда стадо с помощью автотехники 7-10 км гонят к приготовленному вольеру, и тогда, когда в загоне притертые друг к другу сайгаки бьются в истерике, затаптывая молодняк, получая увечья и синяки. Кстати, сайгачье мясо при этом «запаривается», теряя вкусовые качества. Ну а что говорить о процессе изъятия, который становится жуткой кровавой бойней?

- Сегодня результативно и подконтрольно регулировать численность сайги может только разумно организованный промысел с использованием проводимого профессионалами ночного отстрела, - уверен Анатолий Евстафьевич.

В 1970-е годы на промысле сайги активно работал грузовой и авиатранспорт / Фото из личного архива

И эта его уверенность базируется не на голом месте. В 1970-е годы в течение 8 лет он принимал участие в организации и промысле сайгака. До мелочей знает, как умно организовать сам процесс добычи этой дичи, ее учета, обработки, транспортировки. В те времена за сутки бригада общества, состоящая всего из 3 подготовленных охотников (водитель-фарщик и два стрелка), могла добыть и приготовить к отправке до 150 голов степной дичи. Метод ночного отстрела позволял изымать сайгаков, сохраняя и самок, и детенышей. Тогда прямо в степи бесперебойно работали огромные холодильные камеры, были активно задействованы грузовой и авиатранспорт. Промысел длился более полугода (с июня по декабрь). Сначала в Камыстинском, Наурзумском, Жангельдинском районах, затем - южнее по мере смещения сайгачьих стад к югу в тургайских степях. За сезон промысла бригады общества могли добыть до 50 000 голов сайги, до 1 000 тонн товарного мяса.

Досконально зная повадки этой чуткой и быстроходной дичи, механизм организации промысла, Коваленко ратует именно за такой способ решения проблемы: прозрачный, оперативный, гуманный, результативный и экономически выгодный для страны. При той методике, которую предлагает костанайский специалист, остроту проблемы с переизбытком сайгачьего поголовья можно будет снять буквально за полгода.

Коваленко готов поделиться своим профессиональным опытом такого промысла с охотхозяйствами иных областей Казахстана, поскольку таковые навыки «работы» с сайгой есть в РК, помимо нашего специалиста, только у Юрия Чудненко, который в свое время имел опыт промысла сайги и методом кораля, и методом ночной добычи. Чудненко тоже считает самым гуманным способом регулирования численности сайгачьего поголовья именно способ ночного изъятия, ориентированный на выборочный отстрел, позволяющий сохранить и маточное поголовье, и молодняк, а также уберечь отару от стресса.

В Казахстане мораторий на регулирование численности сайгака продлен до конца 2023 года. Времени на то, чтобы в государстве его услышали, поняли и приняли разумное гуманное решение, у Анатолия Коваленко остается совсем немного. Он действует, планирует стучаться в разные двери государственных структур и очень надеется на то, что они все-таки до конца текущего года откроются.