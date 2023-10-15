На улице прохладно, наступает время огненных борщей. Многие любят с этим блюдом съесть горбушку хлеба, натертую чесноком. Но, уверяю, пухленькие пампушки с чесноком и укропом к борщу с буряком, то есть свеклой, - это просто восторг. Съел одну, а рука так и тянется за следующей.

Пампушки с чесноком хороши не только к борщу, но и ко многим супам

Готовить их довольно просто, особенно если дружите с дрожжевым тестом. Чтобы пампушки подольше не черствели, оно должно хорошо выбродить и подняться. Поэтому лучше сначала сделать опару, в которой дрожжи «проснутся». Даже если вы используете сухие, не поленитесь их активировать таким способом. Свежие дрожжи разотрите с сахаром, влейте немного теплой воды, теплого же молока, добавьте ложку-другую муки. И оставьте, чтобы появилась устойчивая пена. Сухие дрожжи смешайте с мукой, дальше поступайте, как только что описано.

В другой миске смешайте муку с солью, разболтайте в пиалке яйца и столовую ложку смеси отделите для смазывания пампушек. В муку влейте опару, следом - яйца, перемешайте, добавьте еще пару ложек растительного масла и месите тесто минут 10. До гладкости. Положите в миску и дайте подойти. Увеличиться в объеме оно должно в два-два с половиной раза. Осадите, вымесите, скатайте в колбаску и ножом разделите на примерно равные кусочки.

Из количества продуктов, указанных в рецепте, должно получиться 18-20 кусочков, которые надо скатать в шарики. Будут размером с шарик для пинг-понга. Можно чуть крупнее, но большими заготовки делать не надо. Не булочки печете, а штучки на 2-3 укуса. Но и мельче не стоит, будут сохнуть в духовке, черстветь позже: вы же за раз 20 штук не съедите.

Отсадите заготовки на противень, дайте минут 20 расстояться. Не забудьте оставить между ними место, пампушки увеличатся вдвое. Когда подойдут, смажьте смесью яйца с молоком. Пекутся они с полчаса при 180-190 градусах.

За это время мелко-мелко нарежьте укроп или разотрите зелень в ступке с солью и чесноком, добавьте подсолнечного масла. Горячие пампушки смажьте этой смесью и сразу - на стол. Не смазывайте все. По потребности. Помазушку храните в закрытой баночке. В другой раз пампушки можно разогреть в микроволновке и теплыми смазать.

Моя бабушка интересно разделывала тесто на пампушки. Шарик расплющивала в лепешку на ладони, а потом собирала края как бы в узелок, оставляя внутри воздух. Сажала в форму швом вниз. Тесто, подходя, занимало пустоту внутри, было нежнейшим.

Ингредиенты

Для опары: 7 г сухих дрожжей (или 20 г сырых), 1ст. л. муки, 100 мл молока, 200 мл воды. Для теста: 500 г муки, 2 яйца, щепотка соли, 4 ст. л. растительного масла.

Для смазывания: 3-4 ветки укропа, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли, 5-6 ст. л. подсолнечного масла.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ