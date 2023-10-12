Водитель легкового автомобиля марки «ВАЗ 2114» в сентябре 15 раз был зафиксирован системой «Автоураган». При этом 20 сентября он двигался по главной улице Рудного со скоростью 100 км/ч, а 10 октября проехал там же уже со скоростью 117 км/ч.

- Сотрудники полиции установили, что государственный номерной знак ранее значился на автомобиле «ВАЗ 21099», который еще в марте месяце текущего года был снят с учета. В ходе розыскных мероприятий с использованием системы «Коргау», 11 октября в Рудном полицейскими был установлен и задержан местный 20-летний житель, - сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - При осмотре автомобиля сотрудники полиции изъяли российский гос. номер и подложный казахстанский номер. К тому же водитель никогда не имел права на управление транспортным средством.

Нарушителя привлекли по двум статьям административного кодекса. За использование подложного номера по ст. 590 КОАП РК и за отсутствие водительского удостоверения по ст. 612 КОАП РК. Постановлением суда он арестован на 5 суток. В общей сложности ему предстоит выплатить штраф за «скоростные гонки» более 600 тыс. тенге. Машина водворена на специализированную стоянку.