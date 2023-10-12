Жительница Костаная Ольга ЖАЙЛАУБАЕВА ехала в такси в гости к своим родственникам, которые проживают в доме № 19 по ул. Доненбаевой, но водитель привез ее совсем к другому дому в другой части этой улицы, но с тем же номером, только с уточнением - кв. 2. Корреспондент «НГ» выяснил, как так могло получиться и как решается эта проблема.

Родственники Ольги Жайлаубаевой живут в доме № 19 по ул. Доненбаевой

- Мы с таксистом целый час плутали, чтобы найти дом моих родственников! - возмущается читательница. - Это мое потерянное время и деньги! Такой путаницы не должно быть! А если пожар будет или кому-то скорую помощь срочно нужно вызвать?! Они, пока найдут адрес, уже сгорит все дотла или человек умрет.

Навигатор 2GIS по запросу о доме по ул. Доненбаевой выдает два адреса: № 19 - дом родственников Жайлаубаевой в частном секторе района Костанай-2 и № 19/1 - частный дом недалеко от гостиницы «Поместье» и автобусной остановки «Контора». Рядом - надземный переход через железнодорожные пути.

В приложении 2GIS по запросу «ул. Доненбаевой, 19» указаны два дома: № 19 и № 19/1

В приложении «Такси Народное» уже 3 адреса: ул. Доненбаевой, 19, 19/1 и 19 "А". Причем дома № 19 кв. 2 нет в обоих приложениях.

Корреспондент "НГ" проехал на такси по всем трем адресам.

В приложении «Такси Народное» по запросу «ул. Доненбаевой, 19» указаны три адреса: 19, 19 /1 и 19 "А"

Дом родственников Жайлаубаевой указан под номером 19. Номера соседних домов: 30, 26 "А", 11 "А" и 15 "А".

Поехали к дому, который указан под № 19/1. На воротах табличка - ул. Доненбаевой, 19. Номера домов здесь идут не по четной и нечетной сторонам, а с одной стороны (ближе к надземному переходу). Возле дома № 19 (19/1) расположены дома с номерами 18 и 20.

На табличке дом № 19/1 подписан, как № 19

Дом с номером 19 "А" расположен возле дома № 19, к которому мы приезжали изначально. Видно, что он построен совсем недавно. Таблички на нем нет.

Дом, который в приложении «Такси Народное» указан под № 19 "А"

"НГ" отправила запрос в акимат Костаная.

- В 2018 году отделом культуры и развития языков акимата Костаная был проведен мониторинг юридических адресов по ул. Камшат Доненбаевой (ранее ул. Авиационная). Было выявлено хаотичное присвоение номеров объектам недвижимости, отсутствие понятия «четная и нечетная» сторона улицы, - ответила и. о. руководителя отдела архитектуры и градостроительства Роза КЕНЕКБАЕВА. - 13 декабря 2018 года рабочая группа выехала на ул. Доненбаевой для актуализации адресных сведений.

Кенекбаева сообщила, что в итоге адресные сведения объектов недвижимости были приведены в соответствие.

- В январе 2019 года на сайте акима Костаная было размещено объявление об изменении и приведении в соответствие адресов по ул. Доненбаевой, - поясняется в ответе. - Госучреждениям и коммунальным службам города направлены письма об изменении адресов с приложением, в котором указано какой адрес был до инвентаризации и какой стал после нее.

Повторные уведомления об изменении наименования и смены нумерации домов по ул. Доненбаевой с приложением списка присвоенных новых адресов отдел направил в филиал НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области, филиал АО «Казпочта», в коммунальные службы, отделы ЖКХ, ПТ и АД, жилищных отношений и культуры и развития языков акимата Костаная.

В ответе сообщается, что отдел архитектуры также направил запрос в отдел ЖКХ, чтобы узнать, когда приведут в порядок нумерацию домов по ул. Доненбаевой. Как сообщили "НГ" в отделе ЖКХ, этот запрос перенаправили в отдел жилищных отношений.

Фото Андрея СКИБЫ