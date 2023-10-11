Депутат Мажилиса Максат Толыкбаев поинтересовался, когда в железнодорожной сфере наступит порядок. По словам депутата, вагоны с тараканами давно ждут обновления, а опоздание рейсов стало нормой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Свой вопрос депутат адресовал министру транспорта Марату Карабаеву.

"Когда будет порядок на железной дороге? За 30 лет прежнее руководство в этой сфере превратило железную дорогу только в источник дохода. Представители старого Казахстана все высосали из этой сферы и оставили нам только скелет. В этой отрасли качество очень низкое. До сих пор функционируют старые вагоны. Изношено 60 процентов парка железной дороги. Не найдешь билеты в летнее время даже на старые вагоны, в которых окна не открываются, кондиционер не включается, по стенам ходят тараканы. И при этом на субсидирование билетов мы выделяем миллиарды каждый год.

Отдельный вопрос – опоздание поездов. Вы знаете, что нам нужен стратегический план по турнаправлениям. Когда вы решите вопрос по улучшению положения в этой сфере? Мы ждали 30 лет", - поинтересовался депутат во время заседания Мажилиса.

Министр транспорта Карабаев заявил, что в следующем году будут закуплены новые вагоны.

"В целом по стране 2500 вагонов работают. Как вы знаете, изношенность. В этом году мы приобрели 50 вагонов. Сейчас мы как раз заключаем договоры, будут приобретены 100 вагонов в следующем году. Также новые вагоны уже с 2005 года - 537 новых технологичных вагонов. Сейчас мы заключили договоры на приобретение 804 вагонов. Их возраст составляет 18 лет. Будет снижен до 13 лет. Дополнительно мы вопросы прорабатываем", - заявил министр.