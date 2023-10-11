11 октября 2023, 14:11

Мы проживаем в с. Федоровка (Федоровский район, Костанайская область) по улице Пушкина на участке от ул. Водопроводной до ул. Заводской (бывшая), здесь проходит грунтовая дорога. До работ по проведению водопровода и газа у нас была прекрасная асфальтированная дорога. В данный момент этот участок дороги без покрытия, так как сначала копали водопровод, потом проводили газ.

И теперь после дождя по ней невозможно ни пройти, ни проехать. Пройти без сапог точно невозможно. К нам на наш участок дороги не хотят ехать ни скорая помощь, ни такси. Акимат в течении пяти лет обещает сделать дорогу, но движений нет никаких. С освещением улицы тоже дела плохи. Помогите нам пожалуйста добиться ремонта дороги. Даже простая посыпка дороги щебенкой облегчит нам жизнь.

Наталья Михайловна Попович, Александр Петрович Попович, Лидия Степановна Шаймарданова, Игорь Фуст, Наталья Завгороднева, Татьяна Замятина, Светлана Маевская.