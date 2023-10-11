В четырех районах Костаная продолжат отключать электроэнергию на этой неделе
11 октября 2023, 11:42 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети м 12 по 14 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях до конца этой недели пройдут в четырех района областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-703 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)
с 12 по 14 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ж/м Амангельды ул. Тепличная 1-16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К,
- ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37 А.
Благоустроенный сектор:
- ул. Парковая 13, 15, 30, 35.
КТП-715 ж/м Амангельды (работы на ПС)
с 12 по 18 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Миляева 1-22,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22.
Ж/м Амангельды (работы на ПС)
13 и 14 октября с 10:00 до 19:00
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- аптека «Забота»,
- больница,
- почта,
- цех ремонту сельхозтехники,
- мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 Б,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ТОО «КапиталГруппСоюз».
Частный сектор:
- ул. К.Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1, 12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)
14 октября с 10:00 до 20:00
- ИП Балабекова,
- ИП Казиева,
- ИП Буколов,
- ТОО «Агро-Лига,
- ТОО «Дельта С»,
- «Научно-Технический Центр»,
- ТОО «Полистерол»,
- ТОО «Технополис»,
- РКБ «Альянс-Групп»,
- магазин «Салем»,
- ТОО «Стройстиль»,
- ТОО «Агромельпром»,
- ИП Искаков,
- ИП Камета.
Последние новости
11.10.23 19:34 Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
11.10.23 15:51 На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
11.10.23 11:29 Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
11.10.23 09:57 Когда в Карасу запустят водопровод, рассказали на встрече акима Костанайской области с жителями села
10.10.23 17:28 Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
10.10.23 16:44 «Это не жестокое обращение» - Наказание за убийство собаки прокомментировали в ДП Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.