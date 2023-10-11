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В четырех районах Костаная продолжат отключать электроэнергию на этой неделе

11 октября 2023, 11:42 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети м 12 по 14 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait».  Работы на подстанциях и высоковольтных линиях до конца этой недели пройдут в четырех района областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

 с 12 по 14 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ж/м Амангельды ул. Тепличная 1-16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К,
  •  ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37 А.

Благоустроенный сектор:

  • ул. Парковая 13, 15, 30, 35.

КТП-715 ж/м Амангельды (работы на ПС)

 с 12 по 18 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19,
  • ул. Миляева 1-22,
  • ул. Кравцова 2-33,
  • ул. Иноземцева 3-22.

Ж/м Амангельды (работы на ПС)

13 и 14 октября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Колокольчик»,
  • «Жанар»,
  • «Новинка»,
  • аптека «Забота»,
  • больница,
  • почта,
  • цех ремонту сельхозтехники,
  •  мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 Б,
  • ИП Позднякова,
  • ИП Хабибулина,
  • ИП Умирбаев,
  • ТОО «КапиталГруппСоюз».

Частный сектор:

  • ул. К.Маркса 2-90,
  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1, 12/2,
  • ул. Мира 8-28,
  • ул. Тепличная 4-16,
  • ул. парковая 1-38,
  • ул. Ленина 2-55,
  • ул. Набережная 1-49,
  • ул. Гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-37.

Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)

14 октября с 10:00 до 20:00

  • ИП Балабекова,
  • ИП Казиева,
  • ИП Буколов,
  • ТОО «Агро-Лига,
  • ТОО «Дельта С»,
  • «Научно-Технический Центр»,
  • ТОО «Полистерол»,
  • ТОО «Технополис»,
  •  РКБ «Альянс-Групп»,
  • магазин «Салем»,
  • ТОО «Стройстиль»,
  • ТОО «Агромельпром»,
  • ИП Искаков,
  • ИП Камета.