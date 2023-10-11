План работ Костанайской Горэлектросети м 12 по 14 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях до конца этой недели пройдут в четырех района областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 12 по 14 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ж/м Амангельды ул. Тепличная 1-16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К,

ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37 А.

Благоустроенный сектор:

ул. Парковая 13, 15, 30, 35.

КТП-715 ж/м Амангельды (работы на ПС)

с 12 по 18 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Миляева 1-22,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22.

Ж/м Амангельды (работы на ПС)

13 и 14 октября с 10:00 до 19:00

магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

аптека «Забота»,

больница,

почта,

цех ремонту сельхозтехники,

мастерская – СТО по ул. Рудненская 13 Б,

ИП Позднякова,

ИП Хабибулина,

ИП Умирбаев,

ТОО «КапиталГруппСоюз».

Частный сектор:

ул. К.Маркса 2-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Рудненская 8-20, 12/1, 12/2,

ул. Мира 8-28,

ул. Тепличная 4-16,

ул. парковая 1-38,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-49,

ул. Гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

Промзона по ул. Уральская (работы на ПС)

14 октября с 10:00 до 20:00