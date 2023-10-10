В Казахстане планируют ужесточить процедуру выдачи кредитов гражданам, играющим в азартные игры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Соответствующий проект приказа опубликован на сайте НПА, публичное обсуждение продлится до 20 октября.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предлагают оценивать платежеспособность лиц, играющих в азартные игры.

Оценка платежеспособности заемщика осуществляется следующим образом.

"В отношении получателя адресной социальной помощи или заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, оценка его дохода определяется на основании официальных доходов.

Для целей настоящего пункта под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние шесть месяцев более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 тысяч тенге", - говорится в тексте приказа.

С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке.