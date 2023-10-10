Больше 100 несовершеннолетних стали жертвами мошенничества в Казахстане в 2023 году
10 октября 2023, 10:37 | Криминал
В Казахстане по итогам девяти месяцев 2023 года снизилось количество фактов мошенничества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. При этом доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Больше всего мошенничеств зарегистрировали в:
- Алматы – 6742;
- Астане – 5358;
- Карагандинской области – 2590;
- Шымкенте – 1921;
- Алматинской – 1836;
- Актюбинской – 1334;
- Атырауской – 1319;
- Костанайской – 1311;
- Павлодарской – 1244;
- Восточно-Казахстанской – 1243 областях.
В результате мошеннических действий пострадали 34 623 человека, в том числе:
- несовершеннолетние – 102;
- учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов – 291;
- пенсионеры – 1714;
- инвалиды – 8.
На 1,5% снизилось число фактов интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировали 15 616 таких уголовных правонарушений. Снижение наблюдается по фактам мошенничества:
- путём займа денежных средств – на 73%, всего зарегистрировано 24 факта;
- с использованием платёжных карт – 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
- в сфере земельных отношений – три факта в Алматинской области.
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