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Больше 100 несовершеннолетних стали жертвами мошенничества в Казахстане в 2023 году

10 октября 2023, 10:37 |  Криминал

В Казахстане по итогам девяти месяцев 2023 года снизилось количество фактов мошенничества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. При этом доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

Больше всего мошенничеств зарегистрировали в:

  • Алматы – 6742;
  • Астане – 5358;
  • Карагандинской области – 2590;
  • Шымкенте – 1921;
  • Алматинской – 1836;
  • Актюбинской – 1334;
  • Атырауской – 1319;
  • Костанайской – 1311;
  • Павлодарской – 1244;
  • Восточно-Казахстанской – 1243 областях.    

В результате мошеннических действий пострадали 34 623 человека, в том числе:

  • несовершеннолетние – 102;
  • учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов – 291;
  • пенсионеры – 1714;
  • инвалиды – 8. 

На 1,5% снизилось число фактов интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировали 15 616 таких уголовных правонарушений. Снижение наблюдается по фактам мошенничества:

  • путём займа денежных средств – на 73%, всего зарегистрировано 24 факта;
  • с использованием платёжных карт – 197 уголовных правонарушений, что меньше на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
  • в сфере земельных отношений – три факта в Алматинской области.