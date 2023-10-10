В Казахстане по итогам девяти месяцев 2023 года снизилось количество фактов мошенничества, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. При этом доля мошенничеств от общего количества зарегистрированных уголовных правонарушений составляет 30%, передает Informburo.kz.

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Больше всего мошенничеств зарегистрировали в:

Алматы – 6742;

Астане – 5358;

Карагандинской области – 2590;

Шымкенте – 1921;

Алматинской – 1836;

Актюбинской – 1334;

Атырауской – 1319;

Костанайской – 1311;

Павлодарской – 1244;

Восточно-Казахстанской – 1243 областях.

В результате мошеннических действий пострадали 34 623 человека, в том числе:

несовершеннолетние – 102;

учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, вузов – 291;

пенсионеры – 1714;

инвалиды – 8.

На 1,5% снизилось число фактов интернет-мошенничества. Всего по стране зарегистрировали 15 616 таких уголовных правонарушений. Снижение наблюдается по фактам мошенничества: