10 октября 2023, 09:35

Еду, значит, как говорится, никого не трогаю. 8-)

Догоняю зерновоз недалеко от поворота на Майкуль по Федоровской трассе, ну и в общем двигаюсь за ним, в ожидании момента, чтобы обогнать (то сплошная, то встречака идёт). В зеркало вижу, что нагоняет белый Рено Логан г/н 682AFC10, любитель поприжиматься. В общем, едем какое-то время за зерновозом. Видя окно, начинаю обгон, в зеркало вижу, Рено тоже выскакивает сразу за мной, но возвращается в свою полосу. Обогнал зерновоз, еду себе дальше, минуты через 2-3 догоняет этот Рено, обгоняет на сплошной и начинает прижимать к обочине, подставляя свой уже не целый зад. Возможно, учитель уже со стажем просто.

Вынужден был остановится, подходит, значит, водитель данного ТС типа с претензией что я \"резко выскочил\" на обгон этого зерновоза, а он типа с левым поворотником за мной ехал, типа я его подрезал.

Я б это ещё понял, если бы он шел реально заранее на обгон, а не тупо проскочить хотел, но не прокатило, часто таких шумахеров встречаю на трассе. В общем, что имеем, нарушение разметки на видео (причем дважды) и создание аварийной ситуации.