9 октября 2023, 17:19

Мы - жители п. Корейский в КСК. Мусор в частном секторе "Тазалык" должен вывозить раз в неделю, но с лета они вывозят в лучшем случае раз в две недели, 14-17 дней. Мешки по району лежат всегда, так как мы не знаем, когда они приедут. И собаки дерут эти мешки.

Мы обращались в IKomek, а там лишь ответили "мусор вывозят по графику", но это не так. Позвонила в "Тазалык", а они сказали, что мы, частный сектор, мягко говоря, "грязнули", потому что у нас "очень много мусора. Частный сектор сейчас мусор не сжигает, все выносят в мешках, а также из-за заготовок много отходов." Ссылаются на то, что количество мусора увеличилось, и они не успевают убирать. И когда ситуация нормализуется, они не в курсе.

Я понимаю, месяц, два, всякое бывает в жизни. Но сейчас терпения нет, проблема длится с начала лета.