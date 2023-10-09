За последние годы в Фонд социального медицинского страхования не поступили положенные миллиарды тенге. Об этом заявил депутат Асхат Аймагамбетов в рамках правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, самая главная проблема фонда на сегодня – это финансовая несбалансированность системы ОСМС, отклонение плановых параметров от нынешнего формата.

"Основные параметры кардинально изменены. Из-за этого не хватает средств здравоохранению, снизилась доступность, снизились тарифы, появилась кредиторская задолженность. Во-первых, ставки взносов на ОСМС при сохранении ставки взносов простых граждан в размере двух процентов от ежемесячной заработной платы, ставка взносов государства на ОСМС от государства уменьшена в три раза. В связи с этим решением в фонд на лечение граждан за счет бюджета недопоступили сотни миллиардов тенге. В результате образовался дефицит средств", - рассказал Аймагамбетов.

Другая проблема связана с пандемией коронавируса. В то время в пакет ОСМС были включены расходы на неотложную медицинскую помощь, медицинское обслуживание школьников, которые должны оплачиваться через гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

"В силу ограниченности бюджетных ресурсов требовалось в срочном порядке принять решение, и таким образом почти 700 миллиардов тенге, поступивших в ОСМС, были использованы не по назначению, потрачены на борьбу с пандемией", - отметил депутат.

Кроме этого, Аймагамбетов затронул вопрос изменения методики планирования взносов ОСМС для льготных категорий: пенсионеров, детей и других граждан. Взнос должен быть перечислен по средней заработной плате, но Минфин выплачивает его из расчета медианной заработной платы. По словам мажилисмена, из-за этого "противозаконного решения" только в 2024 году в фонд не поступит 275 миллиардов тенге, которые могли быть использованы на лечение казахстанцев.

"Также, выполняя новую инициативу по повышению зарплат работников медицинских организаций, Министерство здравоохранения осуществляло это не за счет бюджета, а за счет средств, собираемых в фонд. Можно сказать, что 100 миллиардов тенге, предназначенных на лечение казахстанцев в рамках ОСМС, были использованы на иные цели. В результате названных четырех решений в ОСМС не поступил почти 1 триллион тенге", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Еще 1 триллион тенге, по его словам, использовали на "незапланированные расходы", которые должны были быть оплачены через ГОБМП.

"Получается, около 2 триллионов тенге не было потрачено на лечение наших граждан", - добавил депутат.

Он предложил перечислять взносы в ОСМС из бюджета по ставкам, установленным в законе из учета средней зарплаты. Таким образом, в 2024 году необходимо доплатить фонду еще 275 миллиардов тенге, сократить использование средств фонда на исполнение обязательств государства, выделив целевые бюджетные средства на повышение зарплаты, пересмотреть размер ставки взносов государства.