9 октября 2023, 16:36

9 октября 1731 года хан казахского Младшего жуза Абулхаир принял подданство Российской империи. Так был запущен процесс вхождения казахских земель в состав России.

Казахи, начиная с 1643 года, вели кровопролитные войны с Джунгарским ханством и еще при Петре I просились в российское подданство. Но Петербург не желал портить отношения с джунгарами и опасался, что турецкому султану не понравится переход мусульманских земель под власть «неверных».

Наконец к 1730 году Абулхаир объединил казахские земли и направил к императрице Анне Иоанновне посольство. Императрица благосклонно приняла казахов и, в свою очередь, тоже направила к Абулхаиру посольство.

П.С. Интересно, когда Абулхаира признают иноагентом?