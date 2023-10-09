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Ильяс
9 октября 2023, 16:36
9 октября 1731 года хан казахского Младшего жуза Абулхаир принял подданство Российской империи. Так был запущен процесс вхождения казахских земель в состав России.
Казахи, начиная с 1643 года, вели кровопролитные войны с Джунгарским ханством и еще при Петре I просились в российское подданство. Но Петербург не желал портить отношения с джунгарами и опасался, что турецкому султану не понравится переход мусульманских земель под власть «неверных».
Наконец к 1730 году Абулхаир объединил казахские земли и направил к императрице Анне Иоанновне посольство. Императрица благосклонно приняла казахов и, в свою очередь, тоже направила к Абулхаиру посольство.
П.С. Интересно, когда Абулхаира признают иноагентом?
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