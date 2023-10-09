Междугородний автобус врезался в грузовой и легковой автомобили на трассе в Костанайской области
9 октября 2023, 15:14 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 9 октября, в 7.30, на автодороге "Алматы - Екатеринбург", около поселка Арман Костанайского района. 68-летний водитель международного рейсового автобуса сообщением «Екатеринбург - Рудный» столкнулся с автомашинами «KIA SPORTAGE» и «МА3-551605», припаркованными на обочине.
- В результате происшествия пострадали водители легкового автомобиля и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение ПДД). Проводятся необходимые следственные действия.
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