ДТП произошло сегодня, 9 октября, в 7.30, на автодороге "Алматы - Екатеринбург", около поселка Арман Костанайского района. 68-летний водитель международного рейсового автобуса сообщением «Екатеринбург - Рудный» столкнулся с автомашинами «KIA SPORTAGE» и «МА3-551605», припаркованными на обочине.

- В результате происшествия пострадали водители легкового автомобиля и автобуса, а также один из 18 пассажиров автобуса, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение ПДД). Проводятся необходимые следственные действия.