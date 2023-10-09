Еще семь баллонов успели эвакуировать пожарные во время тушения. Несчастный случай произошел вчера, 8 октября, в 20:19 в кафе "Майская сказка" в с. Майское района Б. Майлина. Кафе располагается в одноэтажном здании на ул. 60 лет Октября. Общая площадь пожара составила 330 кв. м.

- Через несколько минут пожарные приехали на место вызова и приступили к тушению пожара. В процессе устранения пожара эвакуировано 7 газовых баллонов объемом по 27 л, а также 3 баллона взорвались в здании кафе, - сообщили сегодня. 9 октября, в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Сильный порывистый ветер до 15 м/с осложнял тушение пожара, так как способствовал распространению огня.

В тушении пожара приняли участие сотрудники противопожарных подразделений, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, добровольных противопожарных формирований. Локализовали огонь в 21:45, ликвидировали в 22:10. Жертв и пострадавших нет.

Пожарным удалось спасти стоящее рядом складское помещение, в котором находились товарно–материальные ценности на общую сумму около 3 млн тенге и автомобиль марки «Фотон», ориентировочная стоимость которого составляет 5 млн тенге.

- Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По данному факту составлен административный протокол по ст. 410 ч.1. КоАП РК.

Напомним, 8 лет назад, в 2015 году, при взрыве газового балона во время пожара в жилом доме погиб начальник караула 46-летний Максут Иманбаев. Он шел первым и принял на себя ударную волну, прикрыв товарищей. Пожарные пытались оказать Иманбаеву первую помощь, но от полученных ранений Максут скончался на месте происшествия. Тогда у него остались мать, жена и двое взрослых детей.