МИД Казахстана формирует список граждан РК для их возращения на Родину, сообщил официальный представитель ведомства Айбек СМАДИЯРОВ, передает Infornburo.kz.

Фото: Hassan Eslaiah, Tsafrir Abayov / AP

- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.

Телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp), +7 700 111 31 96 (WhatsApp).

Представитель ведомства подчеркнул, что Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьёзным обострением палестино-израильского конфликта, повлёкшим многочисленные жертвы среди мирного населения.

- Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем, – представил позицию МИД РК Смадияров. - Призываем не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом"

Ранее посольство Казахстана в Тель-Авиве обратилось к казахстанским гражданам в связи со сложившейся в Израиле ситуацией, дипломаты попросили граждан соблюдать меры безопасности. В Air Astana сообщили, что авиакомпания предпринимает меры для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения. Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.