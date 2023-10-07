В Шымкенте состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги между «Мактааралом» и «Тоболом».

Несут опасность для ворот соперника штрафные удары в исполнении Йована Илича/ Фото vc.com/fctobol

В первом круге костанайский клуб переиграл на своем поле атакентцев с минимальным счетом (1:0), а к 17-му туру, матч которого между этими командами был перенесен из-за участия «Тобола» в квалификации Лиги конференций УЕФА, «Мактаарал» отставал от соперника на 14 очков, проведя при этом на две игры больше. Но, начиная со следующего тура, у подопечных Милича Чурчича началась безвыигрышная серия, в восьми матчах которой «Тоболу» удалось набрать всего три очка. Копилка же атакентцев к моменту второго очного поединка, когда командам осталось провести в чемпионате по три игры, пополнилась на 12 очков, и команды теперь разделяли пять очков и три строчки в турнирной таблице.

На матч в Шымкенте наставник «Тобола» выпустил на поле стадиона «Намыс» в стартовом составе голкипера Султана Бусурманова, защитников Романа Асранкулова, Бояна Младовича, Павла Забелина, Данияра Семченкова и Тимур Жакупова, полузащитников Самата Жарынбетова (капитан команды), Йована Илича и Ислама Чеснокова и нападающих Сержа Дебле и Момчило Мркаича.

С мячом игрок национальной сборной Казахстана и полузащитник "Тобола" Ислам Чесноков/ Фото vc.com/fctobol

Уже на первой минуте встречи Чесноков совершил перехват на половине поля соперника у правой боковой линии, сделал передачу вперед Мркаичу, который переадресовал мяч в центр Дебле. Однако грузинский полузащитник хозяев Лаша Парунашвили в подкате прервал эту передачу, но мяч оказался у Чеснокова, который дойдя до лицевой линии от границ вратарской площадки сделал передачу ивуарийскому нападающему, в касание поразившему ворота. Однако арбитр встречи Багдат Абдуллаев из Каратау, не засчитал этот гол, так как боковой арбитр определил у Чеснокова положение «вне игры». На 9-й минуте после атаки гостей по правому флангу Жарынбетов отдал пяткой пас Жакупову, который сделал навесную подачу на дальнюю штангу, где полузащитник атакентского клуба Адильхан Добай выиграл воздушную дуэль у Дебле и головой выбил мяч в аут. После ввода мяча из-за боковой линии Чесноков послал мяч верхом в штрафную площадь, из центра которой Мркаич в высоком прыжке пробил по воротам, но не попал в створ.

На 18-й минуте после розыгрыша хозяевами штрафного удара на правом фланге ворота «Тобола» атаковал капитан команды Рамазан Каримов, но мяч после его удара головой с линии вратарской площадки из центра пролетел гораздо выше створа. А через четыре минуты результативно завершилась очередная атака «Тобола». Илич с правого края сделал длинную подачу к штрафной площади, с линии которой Мркаич в высоком прыжке головой скинул мяч на правый край на ход Дебле, но того опередил белорусский защитник «Мактаарала» Руслан Юденков, прервавший передачу ударом из района 11-метровой отметки... в левый угол своих ворот и ставший автором автогола.

«Тобол» после открытия счета в матче продолжал атаковать, и вскоре Чесноков пробил по воротам со средней дистанции с правого края, но мяч прилетел точно в руки стоявшему в центре голкиперу. В ответной атаке на 27-й минуте хозяева заработали штрафной удар у левого угла штрафной площади, после розыгрыша которого Бусурманов в прыжке выбил мяч из правого от него верхнего угла ворот после прямого удара со стандарта французского полузащитника Биллала Себаихи. А через минуту уже капитан «Тобола» пробил от правой боковой линии по воротам хозяев, но голкипер «Мактаарала» Никита Калмыков поймал мяч. На 39-й минуте защитник хозяев Сагадат Турсынбай совершил проход по левому краю и после ответного паса пяткой Каримова опасно пробил из пределов штрафной площади над перекладиной.

На старте второй половины встречи хозяева заработали на правом краю опасный штрафной удар у границы поля возле линии штрафной площади. Семченков головой отбил мяч из района ближней штанги после удара Себаихи, а продолжившуюся атаку хозяев завершил с левого края штрафной площади ударом в прыжке с разворота в дальний угол ворот Турсынбай, но мяч пролетел рядом со штангой. На 57-й минуте атакентцы вели мяч из-за правой боковой линии на половине поля гостей, после чего Добай от угла штрафной площади сделал подачу низом в центр, на которую никто из игроков «Мактаарала» явно не успевал. Но уходивший за пределы поля мяч решивший выбить его с линии вратарской площадки Семченков, срезал в свои ворота, и после второго автогола счет в матче стал равным - 1:1.

Активно вошел в игру вышедший на замену Жаслан Жумашев/ Фото vc.com/fctobol

На 63-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, и на поле вместо Жарынбетова и Дебле вышли Бейбит Галым и Жаслан Жумашев. Через четыре минуты Жакупов длинным пасом по правому краю вывел в штрафную площадь Мркаича, который с подступов к углу вратарской площадки пробил в ближний угол ворот, но голкипер выбил мяч на угловой. А на 70-й минуте Игор Иванович сменил на поле Чеснокова. В течение следующих пяти минут «Тобол» дважды заработал штрафные удары на обоих флангах. Но если после розыгрыша стандарта справа защитники выбили мяч после подачи Ивановича, то более опасным получился удар слева Илича, после которого мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот.

Команды поочередно проводили атаки, а самые опасные моменты создали подопечные Кайрата Нурдаулетова. В составе «Мактаарала» на 83-й минуте вышедший на замену французский форвард Серж Ньюадзи, войдя справа в штрафную площадь, не снижая скорости, пробил из-под ноги Младовича рядом с дальним нижним углом, а на последних секундах основного времени после розыгрыша углового удара на правом краю атаки и подачи в центр штрафной площади туда же пробил в падении головой Юденков.

А на 88-й минуте во время второй двойной замены у «Тобола» вместе с Павлом Киреенко, сменившим Жакупова, на поле вместо Асранкулова вышел Руслан Валиуллин, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за применение допинга.

К воротам "Мактаарала" прорывается полузащитник "Тобола" и молодежной сборной Казахстана Бейбит Галым/ Фото vc.com/fctobol

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич уже традиционно после матча поздравил соперников за хорошую игру:

- У них огромное желание было сегодня. Также поздравляю моих футболистов. Спасибо им, сегодня они отдали все силы. Интересная получилась игра. Были моменты и с нашей стороны, и со стороны «Мактаарала». Но у нас по-прежнему есть проблемы с реализацией. Начинаем игру очень хорошо, агрессия есть. Перестроились на игру с тремя центральными защитниками - пробуем разные варианты. Ничего страшного, что ничья - смотрим вперед. У нас есть еще две игры, и есть пауза в чемпионате. Будем готовиться к финалу Кубка Казахстана. Это шанс завоевать в конце сезона почетный трофей, чтобы порадовать наших болельщиков.

Следующий матч «Тобол» проведет в рамках 25-го тура в Костанае с «Каспием» в субботу, 21 октября. В чемпионате же наступил перерыв, связанный с проведением национальной сборной Казахстана двух гостевых матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Дании (в ночь с 14 на 15 октября в 00:45) и командной Финляндии (17 октября в 22:00). В окончательный состав сборной Казахстана на эти матчи включены и три игрока «Тобола» - защитник Багдат Каиров и полузащитники Ислам Чесноков и Самат Жарынбетов.

Также 17 октября на стадионе «Астана Арена» молодежная сборная Казахстана до 21 года, старшим тренером которой является Кайрат Нурдаулетов, а его ассистентом - спортивный директор «Тобола» Нурбол Жумаскалиев, сыграет против команды Испании в рамках квалификации чемпионата Европы U-21 2025 года. На эту игру вызван и полузащитник «Тобола» Бейбит Галым.