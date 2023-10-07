Об этом на встрече 6 октября в акимате областного центра сообщил руководитель управления информатизации Азамат КАШИЕВ. На мероприятии обсуждали качество интернет-услуг и возможности их предоставления.

Иллюстративное фото с сайта rb.ru

- В Костанайской области 526 сельских населенных пунктов, - сказал Кашиев, - из них 517 на сегодня имеют статус сел. В 64% из их (331) мы считаем имеется мобильный интернет хорошего качества - 4G, в 186 — плохой, а из них 33 вообще его не имеют, там нет никакой мобильной связи. Правда, большинство таких сел все-таки совсем маленькие, там живет по 60-70 человек. Но постепенно ситуация меняется. Благодаря совместной работе с операторами сотовой связи и инспекций связи в 200 селах появился интернет 4G, в райцентрах интернет четвертого поколения — везде.

Кроме того, напомнил руководитель управления, в августе 2023 года акимат Костанайсколй области подписал меморандум с двумя крупными операторами сотовой связи — ТОО Билайн и группой компаний «Казтелеком» (куда входят Altel и Tele-2).

- Пришли к соглашению, что с этими компаниями мы в течение трех лет обеспечим все села интернетом уровня 4G, - сказал Кашиев.

На бюджетные деньги будут строить антенно-мачтовые сооружения, частные структуры — ставить базовые станции.