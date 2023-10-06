Встреча состоялась сегодня, 6 октября. Поводом для нее стала парадоксальная ситуация: быстрого и надежного интернета хотят все, но жители областного центра нередко категорически против установки базовых станций на многоэтажных домах.

Дело доходит до прямого противостояния, как произошло в микрорайоне Береке.

- Мы подписали договор с ПКСК, который заручился согласием большинства жильцов одного из домов. Но те, кто все-таки не был согласен с установкой нашей станции, просто вышли и не пустили подрядчика, не дали работать, - привел пример начальник технического отдела ТОО «КаР-ТеЛ» Алексей МАЛЫШЕВ.

По его утверждению, пример далеко не единичный. Это подтвердил и и. о. руководителя межрегиональной инспекции связи по Костанайской и Северо-Казахстанской областям Ермек МАНАРБАЕВ. Именно в инспекцию, требуя улучшения качества этих услуг, жалуются абоненты.

- Мы с привлечением специалистов проводим проверки, выявляем, что есть в деятельности операторов нарушения - услуга не соответствует требуемым параметрам. И направляем им предписание, чтобы они устранили это нарушение, - пояснил он, - операторы закупают для этого оборудование, но установить его не имеют возможности. По Береке второй год идут жалобы, мы со своей стороны выходили на ОСИ, ПКСК, но убедить жителей не удается. Они считают, что станции - это опасно. Раньше базовая станция стояла на крыше ТРЦ «Костанай Плаза». Но микрорайоны вокруг строятся и появились здания выше «Плазы». Нужно, чтобы сигнал шел с более высокой точки.

Конечно, можно ставить антенно-мачтовые сооружения на земле. Но для этого требуются земельные участки. В местах старой застройки они не предусмотрены, да и в ПДП новых микрорайонов упущены.

- Почему мы идем на дома? С участками много сложностей. Если есть свободные в плотной застройке, то они должны располагаться так, чтобы под ними не было никаких коммуникаций, чтобы не были нарушены охранные зоны, чтобы участки не были в аренде или в частной собственности, а принадлежали государству. Найти такие в сегодняшней плотной застройке Костаная трудно. Есть приемлемый вариант - устанавливать базовые станции на крышах, технических этажах высоких зданий.

- Это и санитарные нормы позволяют, и аренду мы готовы платить ПКСК, ОСИ, чтобы они использовали эти средства по своему усмотрению, но жители против, - говорил Малышев, - причина — радиофобия, люди уверены, что от станций идет вредное излучение, хотя нигде в мире никто не доказал их отрицательное влияние на здоровье, а радиация здесь вообще не причем. Но все слушают блогеров, хейтеров. Они в своих роликах так убедительно подают информацию, что им верят. Нам — нет, как бы мы ни доказывали, что микроволновка в доме опаснее нашей станции, какие бы данные ни приводили на встречах с жильцами. Нас считают людьми заинтересованными, мы же бизнес.

Азамат Кашиев (слева)

Целью встречи в акимате, в которой участвовал и руководитель управления информатизации акимата области Азамат КАШИЕВ, была попытка выработать какой-то алгоритм дальнейших действий в решении проблемы. Ведь она остро стоит не только в Костанае. В Житикаре люди не то, что на домах, в микрорайоне не позволяют поставить станцию. Кашиев сказал, что надеется на поддержку депутатов, может, они помогут провести некие кустовые сходы с жителями, расширят разъяснительную работу

- Если мы пойдем и проведем еще множество встреч с людьми и будем что-то им объяснять, то уверен, что эффекта от этого не будет, - сказал член общественного совета Аскар ЖАБАЕВ, - вот здесь выступал представитель оператора и он словами меня не убедил... Делайте так, как делают блогеры, создайте аргументированные ролики на 1-2 минуты, чтобы в них наши санитарные врачи выступили, вообще костанайцы авторитетные. И пусть это тоже будет везде в соцсетях.

На встрече Азамат Кашиев также проинформирован, что в ПДП районов, где сегодня застройка обновляется - Арай, Мереке, Керемет - планируется внести изменения, предусматривающие участки для базовых станций. По крайней мере, этот вопрос прорабатывается с управлением архитектуры.

Фото Галины КАТКОВОЙ