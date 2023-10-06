Таким оптимистичным прогнозом поделился директор ТОО «Батыр Моздок» Бахытжан БАТЫРБЕКОВ. Хозяйство предприятия размещается здесь с 2000 года, сегодня площадь сельхозугодий - 9000 га.

Фото Олега ПАКА

По словам директора ТОО ежегодно предприятие получает государственных субсидии в размере порядка 45 млн тенге. Пожеланию руководства области на предприятии тоже внемлют. Вот для своих работников реконструировали двухквартирный дом, начали строительство новых квадратных метров жилья. Традиционно активно помогают сельской школе - отремонтировали кровлю и спортзал, приобрели мебель стоимостью 200 млн тенге. В будущем году планируют построить детскую игровую площадку и разбить парк, ориентируются на сумму в 12-15 млн тенге.

Озадачен глава ТОО и вопросом повышения благосостояние сельчан - предлагает проводить централизованный сбор молока с последующей сдачей его в городскому закупщику.

- Поголовье КРС в частном секторе более 700 голов, из которых 450 маточного, - представил экономический расчет Батырбеков. - Наше предприятие берет на себя обязательство по ежегодному закупу в течение 5-ти лет быков-производителей симментальской породы для увеличения надоя молока, а также приобретение автомашины для сбора и сдачи молока на завод.

С 1 коровы планируют собрать 18 литров/сутки молока за сезон лактации.

- Таким образом, женщины в селе смогут получать дополнительных 500 тысяч тенге за молоко от одной коровы при цене от 150 тенге за 1 литр, - добавил директор ТОО «Батыр Моздок». - С учетом того, что большинство держат по 4-5 коров, считаем, что за сезон возможно получить более 2-х млн тенге. Всего жители села смогут получить до 100 млн тенге за молоко.

В свою очередь предприятие планирует обеспечить доставку сырья закупщику. По их расчетам 10 млн тенге пойдут на расходы заработной платы водителям, содержание транспорта, горючее.

- Сход провели, вроде бы договорились, - оптимистично добавил Бахытжан Батырбеков. - Это программа для нас социально-ориентированная. Основная задача для нас - создать условия для дополнительного заработка не трудоустроенной женской половины населения села.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ одобрил инициативы ТОО, но был более реалистичен в своих коммантриях.

- Хочу поблагодарить за то, что вы пытаетесь проводить работу с населением села, найти пути разрешения вопросов повышения его доходов, - сказал Аксакалов. - Конечно, цифры очень оптимистичные. Мы тоже знаем немного...

- Мы разговаривали с городом, закупом, - вставил реплику Батырбеков.

- Дай бог, чтобы все получилось, по крайней мере, пытаться надо... Тем более даете жителям корм, тогда, конечно, экономика может быть неплохой, но не на таких цифрах, как вы озвучили, но дай бог чтобы все получилось.