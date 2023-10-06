Об этом на очередном судебном заседании 5 октября заявил адвокат подсудимого Илья ЛУНЕВ. На скамье подсудимых - Николай БУХАРИН, он обвиняется в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды «ФИНИКО», создатели которой находятся в РФ. По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге. По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.

В июле 2022 года полицейские распространили информацию о том, что ищут пострадавших от деятельности "ФИНИКО". Пресс-служба ДП Костанайской области сообщала, что в производстве находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.

Сообщалось также, что в Костанае было 4 филиала. Работало несколько программ. Например, предлагали внести 35% от стоимости квартиры и через месяц получить всю сумму. Или внести 35% от своего кредита в банке и через месяц фирма давала всю сумму на его погашение. Николай Бухарин в середине 2000-х годов был известен, как издатель газет "То, что надо" и "Все сразу".

5 октября должен был состояться допрос Бухарина, который полностью не признает вину. Однако он попросил суд перенести его допрос в связи с состоянием здоровья. Подсудимый находится под арестом, поэтому уже несколько месяцев проводит в СИЗО в не очень хороших условиях.

- У меня температура, кашель, пью антибиотики, не смогу давать показания, - сказал Бухарин.

Его адвокат Илья Лунев подал 7 ходатайств судье, в том числе, то, которое, по его словам, может развалить все уголовное дело против его подсудимого.

- 6 сентября 2023 года в судебном заседании мы исследовали заключение судебно-почерковедческой экспертизы, согласно которой подпись следователя Искакова, расположенная на постановлении о передаче материалов уголовного дела по территориальности от 3 сентября 2021 года, выполнена не сами Раимбеком Искаковым, а другим лицом, - пояснил Лунев. - В этом же судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о признании указанного постановления недействительным и недопустимым, а собранные на его основании сведения недопустимыми по делу. Прокурор Шакиров представил суду другое постановление с отметкой о подписании ЭЦП от имени Искакова, указывая, что это постановление им добыто самостоятельно из базы ЕРДР. И его приобщили к делу. Сторона защиты заявляет ходатайство о признании данного постановления недопустимым в качестве доказательств и исключения его из состава допустимых доказательств по делу на основании УПК РК.

Адвокат пояснил, что приобщенное судом постановление от имени Искакова, имеющего отметку о подписании ЭЦП, не включено в опись материалов уголовного дела. И не может заменять включенное в опись материалов уголовного дела поддельное постановление, подпись в котором от имени того же следователя выполнена не им самим.

- На основании изложенного прошу признать приобщенное постановление Искакова о передаче материалов по территориальности, недопустимым, - сообщил Лунев. - Прошу рассмотреть его незамедлительно, непосредственно после его заявления. Мы настаиваем на рассмотрении сейчас, потому что оно не включено в опись, фактически, если это постановление поддельное, как установил эксперт, то уголовное дело из производства управления полиции в департамент полиции не передавалось. Это влечет признание всех материалов, которые добыты на основании этой передачи, недопустимыми, потому что они добыты незаконно. Это означает обрушение всего уголовного дела.

Лунев пояснил, что более 1,5 месяцев по делу Бухарина не было судебных заседаний из-за назначения экспертизы по проверке подписи следователя Искакова. В итоге эксперт признал ее поддельной, а сейчас это заключение, по мнению Лунева, нивелируется.

Адвокат также подал ходатайство о признании недопустимыми данных о передаче материалов уголовного дела следователям, так как по закону они должны передаваться руководителю следственного управления департамента полиции.

- Ходатайство о признании недопустимым в качестве доказательств постановления следователя Искакова прошу отклонить, так как оно вынесено обоснованно и законно, - пояснил свою позицию государственный обвинитель Дусен ШАКИРОВ. - Что касается передачи, тут имеется в виду, что сами материалы после вынесения постановления передаются за подписью руководителя. В этой связи я считаю, что данное ходатайство подлежит отклонению в полном объеме.

Судья Мерей АМАНЖУЛОВ разрешил ходатайства так:

- Приобщить переписку, запрос и ответ департамента к материалам дела, как имеющим значением для дела. В части заявленного ходатайства о признании недопустимым доказательством постановления следователей и приобщенное к делу постановления с поддельной подписью суд оставляет открытыми до вынесения приговора.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ