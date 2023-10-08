Министр науки и высшего образования рассказал, как будет работать накопительная образовательная система, которую планируют запустить уже в 2024 году, передает Informburo.kz.

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Что случилось. Со следующего года в Казахстане запустят новую накопительную образовательную систему "Келешек", сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его мнению, система вместе с дополнительными инструментами позволит расширить охват казахстанцев высшим образованием без увеличения количества грантов в будущем, то есть без дополнительной нагрузки на бюджет.

Как будет работать система. Введение системы "Келешек" призвано привить казахстанцам культуру накопления.

"К сожалению, в нашем менталитете накопление не приветствуется. Посмотрите в Китае, в Азии: ребёнок рождается – сразу накапливают, чтобы дать гарантию образования. Мы хотим постепенно менять культуру, начинать думать о сбережениях с малых лет. Важная идеологическая работа предстоит", – сказал Саясат Нурбек.

Накопления будут образовываться за счёт нескольких источников:

единовременный стартовый капитал от государства в 60 МРП (сейчас – 207 тысяч тенге);

ежемесячный взнос от родителей 1-3 МРП (от 3450 тенге);

банковское вознаграждение в 5%;

госпремия в 7%;

перечисление средств из Нацфонда (в 18 лет).

Все средства будут аккумулироваться на специальном счёте, который смогут открыть родители на ребёнка с пяти лет.

"Система эта добровольная, солидарная, поэтому автоматически открывать счёт мы не будем. Только если семья решила, что готова солидарно участвовать в накоплении средств. Стартовый капитал будет выдаваться всем без исключения, чтобы заинтересовать родителей, что уже пошли накопления. Все наши инструменты, которые до сегодняшнего дня существовали, государственная образовательная накопительная система, госпремия, которую мы начисляем, – всё мы хотим сконсолидировать на одном счёте", – сказал Саясат Нурбек.

Он добавил, что родители смогут регулировать скорость накопления.

"Если 2-3 МРП будет семья вкладывать, к 17-18 годам соберём достаточную сумму, чтобы поступить в 90% наших университетов, – около 12,5 млн тенге. Мы для этого прилагаем все усилия. Это полностью будет защищённый счёт, при смерти родителей выдаются страховые премии, это всё будет предусмотрено", – заверил министр высшего образования.

На что можно потратить деньги. Саясат Нурбек назвал две главные цели, на которые можно использовать накопления в системе "Келешек": это образование и покупка жилья.

"Если грант выигрывает ребёнок, то эту сумму можно будет потратить на приобретение первоначального жилья. Если мы отдадим все эти деньги ребёнку, он пойдёт, наверное, купит себе машину, пойдёт в казино, не дай бог. Пока в предварительной модели "Келешека" мы предусмотрели образование и жильё. Вместе с тем, возможен вариант обучения за рубежом, если человек накопил достаточно денег", – отметил министр.

Что будет с грантами. Глава Миннауки заверил, что введение накопительной системы не приведёт в последующем к полной отмене грантов.



"Ответственно хочу заявить: гранты не отменяются. Для чего нужна система "Келешек"? Мы не можем увеличивать количество грантов до бесконечности. Вот представьте – в этом году 88 тысяч грантов дали, в следующем году – 93 тысячи грантов. Для колледжей мы дали 127 тысяч грантов в прошлом году и почти 200 тысяч в этом. Но количество людей постоянно растёт. Это классно, это хорошо, мы должны радоваться. Но государственный бюджет через 10-15 лет может не выдержать. Поэтому параллельно с государственным образовательным заказом запускается солидарная, добровольная система накоплений, которую мы будем всячески поддерживать, пропагандировать и объяснять её пользу, формировать культуру сбережений", – сказал Саясат Нурбек.



Он добавил, что благодаря "Келешеку" в какой-то момент увеличивать количество грантов не потребуется.

"Если будут люди, которые достаточно накопили, не выиграли грант или вообще не захотели участвовать в ЕНТ, оплатили сами своё обучение, то на какое-то количество грантов пойдёт экономия и постепенно мы будем либо на одном уровне держать, либо чуть сокращать их. Поэтому гранты остаются – это базовая функция государства, предоставление доступа к высшему образованию. От неё мы никогда не откажемся и всегда будем её придерживаться. Но "Келешек" поможет сэкономленные бюджетные деньги направить на оборудование, на лаборатории, усиление исследовательского потенциала. Нам бы хотелось увеличивать не количество грантов, а стоимость грантов, чтобы высшие учебные заведения получали больше денег и могли тратить их на привлечение сильных профессоров, на оборудование, на создание новых лабораторий, на развитие инфраструктуры. Поэтому количество денег для высшего образования не будет меняться, но перераспределение определённое со временем будет", – сказал министр.

Саясат Нурбек несколько раз подчеркнул, что отмены грантов точно не будет.

Хватит ли накоплений. В Миннауки полагают, что у участников системы "Келешек" будет возможность поступить в вуз даже с небольшой суммой накоплений и при возможном значительном повышении оплаты за обучение.

"Два инструмента подключаются: льготное кредитование под 2-3%, если не будет хватать, и дифференцированный грант – если ребёнок какую-то часть может покрыть, условно – 30-50% не хватает, мы будем компенсировать с учётом баллов ЕНТ. Наша задача – сохранить высокий уровень доступности высшего образования. Мы хотим, чтобы было несколько инструментов для получения высшего образования", – заключил Саясат Нурбек.

Что будет со счетами, которые вовремя не пополняют родители. В кулуарах сената министра спросили, какие меры будут принимать в отношении родителей, не выполняющих условия программы, однако уже получивших единовременный стартовый капитал от государства в 60 МРП (сейчас – 207 тысяч тенге).



"Важное условие, чтобы минимально 1 МРП, это 3450 тенге, родители накапливали. Можно не каждый месяц, а уплатить за три месяца вперёд, в начале или конце года закрыть одной полной суммой. Если же в течение года родители не будут участвовать в схеме, нам придётся такой счёт закрывать", – сказал Саясат Нурбек.



При этом для многодетных семей и для семей с социально тяжёлыми условиями министерство будет рассматривать вопросы неуплаты дифференцировано.



Почему это важно знать. Введение накопительной образовательной системы "Келешек" – одна из ключевых социальных инициатив главы государства Касым-Жомарта Токаева, представленных в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года. Успех её реализации во многом зависит от продуманности механизма системы и разъяснительной работы среди населения. Система будет добровольной, поэтому от предлагаемых условий, гарантий будет зависеть, поддержат ли казахстанцы нововведение и привлечёт ли "Келешек" большое количество вкладчиков. Не секрет, что население скептически относится к системам, работающим по принципу взносов, будь то пенсионная система или ОСМС, которые зачастую подвергаются критике не только в обществе, но и в руководстве страны. Важно, чтобы в дальнейшем эффективность, полезность "Келешека" признали прежде всего сами граждане. Пока модель "Келешека" имеет обобщённый вид, более детально раскрыть её особенности и принципы действия обещают в ближайшее время.