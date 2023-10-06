Встреча с жителями района прошла в селе Карасу 5 октября. Один из участников обратил внимание руководства области на системную проблему из серии «все знают, но молчат».

- Один раз в полугодие или в год с нас требуют подписку. Но с развитием интернета никто не читает газеты, - рассказал карасулянин. - По закону мы можем отказаться, но нам говорят, что из акимата пришло сообщение, чтобы столько взяли костанайского издания, столько карасуского издания. Однако на вопрос "Зачем?" никто не объясняет причин, не проводят разъяснительную работу, почему мы должны брать, либо мы должны помочь изданию. Просто говорят: «Подписывайтесь на газеты!». Но мы не используем эти газеты. Зачем платить за то, чем не пользуемся?

- Никаких требований к подписке нет. Поэтому не подписывайтесь! Никто не имеет право требовать, - сказал Кумар Аксакалов. - Областной акимат не требует подписываться на те или иные газеты. И если вам так скажут, вы так им и ответьте.



