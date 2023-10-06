Накануне Дня учителя, который в этом году отмечался в Казахстане впервые 5 октября, в Костанае прошел областной легкоатлетический пробег, посвященный памяти казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина.

Программу пробега, посвященного памяти Ибрая Алтынсарина, открыл детский забег / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

В программу пробега, старт и финиш которого находились на улице Гашека, в районе Набережной 25-летия Независимости Казахстана, входили забеги на дистанции 600 м для мальчиков и девочек не старше 11 лет, 1,2 км для юношей и девушек 12-15 лет и 12 км для участников от 16 лет и старше.

Мгновения до старта пробега, посвященного памяти Ибрая Алтынсарина / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

В соревнованиях приняли участие бегуны из Аркалыка, Костаная, Рудного, Федоровского, Костанайского и Карасуского районов, а также гости из Германии. На традиционный осенний старт вышли около трех сотен бегунов в возрасте от семи до 69 лет, а 115 человек пробежали основную дистанцию, трасса которой проходила по мосту через реку Тобол и включала разворот у мавзолея Ибрая Алтынсарина.

До финиша - 12 км / Фото instagram.com/sportbasqarmasy_kst

На открытии соревнований представители областной федерации легкой атлетики и управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, традиционно выступающего в роли организатора пробега, а также ветераны спорта пожелали стартующим легких километров. А затем все присутствовавшие пожелали успешного выступления казахстанским спортсменам на проходящих в эти дни в Китае XIX летних Азиатских играх, в которых принимают участие и 11 представителей Костанайской области.

Первыми преодолели свои дистанции самые юные участники, воспитанники отделений различных видов спорта костанайских детско-юношеских спортивных школ, для которых участие в пробеге было своеобразным стартом в большой мир спорта, где практически в каждом его виде бег является основой.

Награждение проводили ветеран спорта Владимир Носенко и заместитель руководителя УФКиС Елена Киреева - в центре чемпионка Казахстана в беге на 10 км и победительница пробега Татьяна Нерознак / Фото «Neroznak team»

На старт дистанции 12 км, наряду с действующими спортсменами, вышло много любителей бега и поклонников здорового образа жизни, соревновавшихся в семи возрастных группах у мужчин и в четырех - у женщин. А абсолютно лучшие результаты показали воспитанник отделения лыжного спорта ДЮСШ №3 и РШВСМ Данил Бесчастный, преодолевший 12 км за 44 мин. 39 сек., и чемпионка Казахстана в беге на 10 км мастер спорта международного класса Татьяна Нерознак, финишировавшая через 46 мин. 35 сек.

Победителями и призерами 12-километрового пробега, посвященного памяти казахского педагога-просветителя Ибрая Алтынсарина в своих возрастных группах стали:

до 18 лет

Юноши: 1. Данил Зарубин (Карасуский район) - 51.57, 2. Руслан Алавердиев (Костанай, ДЮСШ №1 имени К.Оспанова) - 52.17, 3. Алексей Андреев (Костанай, ДЮСШ №1 имени К.Оспанова) - 54.11.

Девушки: 1. Дарья Намм (Рудный, ДЮСШ №3) - 58.33, 2. Аида Хажиева (Костанай, ДЮСШ №3) - 59.04, 3 Жанель Елукенова (Костанай) - 59.32.

19-29 лет

Мужчины: 1. Данил Бесчастный (Костанай, ДЮСШ №3) - 44.39, 2. Куаныш Мухтаров (Костанай, «Neroznak team») - 49.07, 3. Артем Завялов (Костанай, ДЮСШ №3, ЦПОР) - 49.43.

Женщины: 1. Лаура Киныбаева (Костанай, КРУ) - 54.46, 2. Оксана Аронович (Костанай) - 1:17.31, 3. Милана Иванкова (Костанай) - 1:19.59.

30-39 лет

Мужчины - 1. Антон Шадрин (Костанай) - 49.43, 2. Медеу Куантуаров (Костанай, «Neroznak team») - 52.47, 3. Азат Касаев (Костанай) - 52.55.

Женщины: 1. Татьяна Нерознак (Костанай, «Neroznak team») - 46.35, 2. Сауле Кашиева (Костанай, «Neroznak team») - 1:00.58, 3. Елена Коцюба (Аркалык) - 1:01.53.

40-49 лет

Мужчины: 1. Сергей Фрунзе (Костанай, «Neroznak team») - 58.25, 2. Дмитрий Каптел (Костанай, «Run in Joy») - 59.03, 3. Рамазан Назаров (Костанай) - 1:00.44.

Женщины: 1. Марина Жабакова (Рудный) - 1:14.54, 2. Наталья Сунсина (Костанай, «Neroznak team») - 1:23.42.

50-59 лет

Мужчины: 1 Вячеслав Гаранин (Костанай, «Neroznak team») - 46.35, 2. Андрей Чигидинов (Костанайский район, «Жуйрик») - 51.31, 3. Сергей Кижеватов (Костанай) - 59.12.

60 лет - 64 года

Мужчины: 1. Биладихан Карисов (Костанай) - 59.45, 2. Нурхан Ермагамбетов (Костанай) - 1:10.25, 3. Сергей Вакуленко (Кенигсвинтер, Германия) - 1:11.57.

65 лет и старше

Мужчины: 1. Сергей Поликарпов (Костанай, «Жуйрик») - 48.56, 2 Константин Мусин (Костанай) - 1:10.47.

Победители и призеры пробега были награждены грамотами и медалями управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области.

Фото на память с ветеранами легкой атлетики, мастерами спорта международного класса Сергеем Поликарповым и Андреем Чигидиновым / Фото ФОЛ «Жуйрик»

Еще несколько бегунов Костанайской области не смогли принять участие в областном пробеге, но на старт в этот день они все же вышли, так как стали участниками полумарафона в Актобе - Aqtobe Half Marathon и марафона в Алматы - Almaty marathon 2023.

Павел Брода (слева), Куляш Тулебаева и Римма Воеводина с абсолютным победителем полумарафона в Актобе Александром Адушкиным (в центре) и призером полумарафона Аскером Кожановым из Петропавловска / Фото instagram.com/aqtobemarathon

Причем Павел Брода из района Б.Майлина и Римма Воеводина из Костаная стали победителями Актюбинского полумарафона в возрастной группе 60 лет и старше, показав соответственно результаты 1:30.52 и 2:02.25, а Куляш Тулебаева из Костаная отличилась на полумарафоне в Актобе в возрастной группе 50-59 лет - 1:47.02.

В Алматы третье место в возрастной группе 25-29 лет на дистанции 42 км 195 м (марафон) с результатом 2:56.43 занял Андрей Алиферец из Рудного, а Александр Смирнов показал четвертый результат среди мужчин в Алматы в скандинавской ходьбе на 10 км - 1:12.18.