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16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов районов и города в Костанайской области

Георгий ГОВОРОВ

6 октября 2023, 11:58 |  Государство

Вечером 5 октября на сайтах акиматов появились сообщения об итогах выдвижения кандидатов на должность руководителей районов и города. Выборы пройдут 5-го ноября в пяти регионах: Денисовском, Федоровском, Карабалыкском, Алтынсаринском районах и городе Рудном.

Фото iagorod.kz

"НГ" проанализировала опубликованные списки. Везде свои кандидатуры выдвинули действующие руководители. Противостоят им в основном чиновники.

В каждом районе кандидатами стали руководители областных управлений или их заместители. Например, в Алтынсаринском действующему акиму будут противостоять заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и руководитель управления предпринимательства.

Помимо чиновников, в списках есть временно не работающий Аслан Уринбасаров. Однако, как выяснила "НГ", ранее он занимал должность руководителя аппарата акима Узункольского района.

Единственный кандидат, о связях с акиматом которого ничего не известно, это самозанятый Дархан Мажиров. Он избирается в акимы Рудного. Здесь же среди кандидатов значится нынешний руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно, еще несколько месяцев назад работавший заместителем акима Рудного.

Кандидат

Год рождения

Место работы и должность

Кем выдвинут

Денисовский район

ГАПБАСОВ Алмат Тулендынович

1988

Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области»

Самовыдвижение

 

КАТПАЕВ Руслан Жуламанович

1979

И.о. акима Денисовского района

«Народная партия Казахстана»

САКТАГАНОВ Талгат Сапабекович

1983

Заместитель акима Рудного

«Партия «AMANAT»

Федоровский район

АСКАРОВ Даурен Казизович

1986

Руководитель ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»

Партия «AMANAT»

ИСАБАЕВ Тауба Каиржанович

1967

Аким Федоровского района

Партия «Respublica»

ИСЕНГАЗИН Берик Ескендирович

1971

Председатель Федоровского районного маслихата

в порядке самовыдвижения

УРИНБАСАРОВ Аслан Орынгалиевич

1993

Временно не работает

в порядке самовыдвижения

Алтынсаринский район

САРТОВ Арнур Маратович

1987

Аким Алтынсаринского района

Партия «AMANAT»

СЕЙДАХМЕТОВ Булат Касымжанович

1965

Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

в порядке самовыдвижения

УРАЗБАЕВ Гайсар Адилханович

1978

Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»

в порядке самовыдвижения

Карабалыкский район

КИНТОНОВ Мурат Булатович

1971

Руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области»

в порядке самовыдвижения

ЖӘКІЖАН Мирас Мырзағазыұлы

1986

Заместитель акима Карабалыкского района

в порядке самовыдвижения

ХАЛЫКОВ Руслан Болатулы

1987

Аким Карабалыкского района

партия «AMANAT»

Город Рудный

УСТИНОВ Максим Николаевич

1991

Заместитель руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области»

в порядке самовыдвижения

ИОНЕНКО Виктор Николаевич

1970

Аким Рудного

партия «AMANAT»

ПЕТРУХНО Денис Васильевич

1983

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная

в порядке самовыдвижения

МАЖИРОВ Дархан Турсунович

1985

Самозанятый

в порядке самовыдвижения