Вечером 5 октября на сайтах акиматов появились сообщения об итогах выдвижения кандидатов на должность руководителей районов и города. Выборы пройдут 5-го ноября в пяти регионах: Денисовском, Федоровском, Карабалыкском, Алтынсаринском районах и городе Рудном.

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"НГ" проанализировала опубликованные списки. Везде свои кандидатуры выдвинули действующие руководители. Противостоят им в основном чиновники.

В каждом районе кандидатами стали руководители областных управлений или их заместители. Например, в Алтынсаринском действующему акиму будут противостоять заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и руководитель управления предпринимательства.

Помимо чиновников, в списках есть временно не работающий Аслан Уринбасаров. Однако, как выяснила "НГ", ранее он занимал должность руководителя аппарата акима Узункольского района.

Единственный кандидат, о связях с акиматом которого ничего не известно, это самозанятый Дархан Мажиров. Он избирается в акимы Рудного. Здесь же среди кандидатов значится нынешний руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно, еще несколько месяцев назад работавший заместителем акима Рудного.