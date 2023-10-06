16 чиновников и один самозанятый претендуют на места акимов районов и города в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Вечером 5 октября на сайтах акиматов появились сообщения об итогах выдвижения кандидатов на должность руководителей районов и города. Выборы пройдут 5-го ноября в пяти регионах: Денисовском, Федоровском, Карабалыкском, Алтынсаринском районах и городе Рудном.
Фото iagorod.kz
"НГ" проанализировала опубликованные списки. Везде свои кандидатуры выдвинули действующие руководители. Противостоят им в основном чиновники.
В каждом районе кандидатами стали руководители областных управлений или их заместители. Например, в Алтынсаринском действующему акиму будут противостоять заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и руководитель управления предпринимательства.
Помимо чиновников, в списках есть временно не работающий Аслан Уринбасаров. Однако, как выяснила "НГ", ранее он занимал должность руководителя аппарата акима Узункольского района.
Единственный кандидат, о связях с акиматом которого ничего не известно, это самозанятый Дархан Мажиров. Он избирается в акимы Рудного. Здесь же среди кандидатов значится нынешний руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно, еще несколько месяцев назад работавший заместителем акима Рудного.
|
Кандидат
|
Год рождения
|
Место работы и должность
|
Кем выдвинут
|
Денисовский район
|
ГАПБАСОВ Алмат Тулендынович
|
1988
|
Заместитель руководителя ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
|
Самовыдвижение
|
КАТПАЕВ Руслан Жуламанович
|
1979
|
И.о. акима Денисовского района
|
«Народная партия Казахстана»
|
САКТАГАНОВ Талгат Сапабекович
|
1983
|
Заместитель акима Рудного
|
«Партия «AMANAT»
|
Федоровский район
|
АСКАРОВ Даурен Казизович
|
1986
|
Руководитель ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»
|
Партия «AMANAT»
|
ИСАБАЕВ Тауба Каиржанович
|
1967
|
Аким Федоровского района
|
Партия «Respublica»
|
ИСЕНГАЗИН Берик Ескендирович
|
1971
|
Председатель Федоровского районного маслихата
|
в порядке самовыдвижения
|
УРИНБАСАРОВ Аслан Орынгалиевич
|
1993
|
Временно не работает
|
в порядке самовыдвижения
|
Алтынсаринский район
|
САРТОВ Арнур Маратович
|
1987
|
Аким Алтынсаринского района
|
Партия «AMANAT»
|
СЕЙДАХМЕТОВ Булат Касымжанович
|
1965
|
Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»
|
в порядке самовыдвижения
|
УРАЗБАЕВ Гайсар Адилханович
|
1978
|
Заместитель руководителя ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»
|
в порядке самовыдвижения
|
Карабалыкский район
|
КИНТОНОВ Мурат Булатович
|
1971
|
Руководитель ГУ «Управление физической культуры и спорта акимата Костанайской области»
|
в порядке самовыдвижения
|
ЖӘКІЖАН Мирас Мырзағазыұлы
|
1986
|
Заместитель акима Карабалыкского района
|
в порядке самовыдвижения
|
ХАЛЫКОВ Руслан Болатулы
|
1987
|
Аким Карабалыкского района
|
партия «AMANAT»
|
Город Рудный
|
УСТИНОВ Максим Николаевич
|
1991
|
Заместитель руководителя ГУ «Управление координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области»
|
в порядке самовыдвижения
|
ИОНЕНКО Виктор Николаевич
|
1970
|
Аким Рудного
|
партия «AMANAT»
|
ПЕТРУХНО Денис Васильевич
|
1983
|
Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная
|
в порядке самовыдвижения
|
МАЖИРОВ Дархан Турсунович
|
1985
|
Самозанятый
|
в порядке самовыдвижения
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