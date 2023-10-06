6 октября 2023, 09:33

Страна отмечает День учителя. Президент, министры и все акимы, всех уровней, сказали: отменяем субботники, дежурства, пополизание, всё это в понедельник, а сегодня принимайте поздравления, медальки и грамоты (картона не жалко).

Профессия учителя уже не ассоциируется с светлым и добрым, а с уголовно-процессуальным. Я считаю, что учителя при Назарбаеве - Токаеве стали соучастниками преступлений власти, выражающихся в постоянных фальсификациях всех без исключениях выборов и голосований.

Именно они являются тем низовым звеном машины обмана и фактической узурпации власти, которая создана в Казахстане. Учителя и все бюджетники - это фактически крепостные. Они живут в страхе потерять подачку от власти , что готовы становиться соучастниками преступлений, и как любой преступник, находят этому даже какое-то моральное оправдание.

Выйти из крепостного положения они не могут. Бороться - тоже. Реформа образования ведёт к сокращению численности учителей, так что оставшиеся будут еще более верно служить режиму и конкурировать между собой за это право.

Своими руками они уничтожили не только образование в стране, они унизили саму суть профессии, заодно повязав ее в своих преступлениях. Конечно они стараются не вникать, куда судьба ведёт их подопечных: спились, скололись, обнищали, сидят в тюрьме, уже не важно. Главное исполнять волю узурпатора.

Так что поздравлять по большому счету некого и не с чем. Кроме, конечно, моей первой учительницы - Стаховой Анны Яковлевны, которая уже не видела этого позора.