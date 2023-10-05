Кажется, свой посыл глава региона донес до местных сельхозтоваропроизводителей. Во втором полугодии главе региона Кумару АКСАКАЛОВУ демонстрируют его поручение - "быть хозяином в селе". Свой визит в Карасуский район Аксакалов начал с села Комсомольское.

Здесь больше 20 лет ведет хозяйство ТОО "Бидай-К". Сегодня в составе сельхозугодий почти 14,5 тыс. га. Предприятие занимается растениеводством и животноводством. По словам представителя ТОО Жомарта БАЙБУСЫНОВА, в этом году планируют собрать 17 ц/га.

Предприятие начало реализовать 3-летний план по благоустройству села Комсомольское. В этом году здесь за счет ТОО построили мечеть, детскую и спортивную площадки. Также провели реконструкцию магазина под центр досуга, где до сих пор пахнет свежим ремонтом.

- Главное, чтобы здание не пустовало, люди собирались по интересам, чтобы учитывали пожелания молодежи. Важно, наполнить жизнью это пространство, - прокомментировал свое посещение досугового центра Кумар Аксакалов. - Нужно, чтобы в каждом селе так сделали.

На реализацию социальных проектов ТОО вложило больше 83 млн тенге.

Реализует ТОО и планы Аксакалова относительно открытия молочно-товарной фермы на 400 голов. Инициативу предприятия глава региона одобрил.

- Это даст дополнительные 25-30 рабочих мест, - заверил аким области.

В свою очередь за счет бюджета на следующий год отремонтируют 3 улицы, придет в село и вода. Именно от водоснабжения будет зависеть срок запуска фермы.

Представитель ТОО уточнил, что есть база, ведется работа по оформлению земельного участка. Для открытия фермы здесь ждут воду.

Для запуска молочно-товарной фермы потребуется всего 1,2 млрд тенге. Предприятие планирует получать в год 2400 тонн молока.

Фото Сауле КУАНБЕК