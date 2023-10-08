Поздние осенние огурцы - идеальный материал для экспериментов. Их снимаешь понемногу, они плотные, какие-то особо хрустящие. Если вы уже затарили закрома своими обычными маринадами, попробуйте этот, в котором одинаково прекрасны и ломтики огурцов, и лук.

Такие пикули на редкость хороши на бутербродах с мясопродуктами

В Интернете эту заготовку именуют пикулями, «как в Макдоналдсе», намекая на очень характерный вкус. Достигается он использованием большого количества яблочного уксуса, сахара, специй. Рецепт опробовала активный участник нашего кулинарного сообщества Ксения. Сделала заготовку первый раз в начале сезона консервирования, недавно мы с ней продегустировали результат, остались очень довольны. Кисло-сладкие, пряные, хрустящие пикули прекрасно подошли к бутербродам с беконом, шпиком.

Было решено закатать еще несколько баночек.

- Огурцы без «попок» нарезать шайбочками, толщиной миллиметров пять, это довольно тонко, но в самый раз, чтобы положить потом ломтик на бутерброд или вложить в булку с бургером, - рассказывает Ксения, - еще полукольцами такой же толщины нарезаем репчатый лук. Головки берем среднего размера. Кладем то и другое в миску, посыпаем солью и оставляем под гнетом на три часа.

Гнетом может быть плоская тарелка, на которую становится, например, банка с водой. По истечении обозначенного времени жидкость слить. В кастрюлю налить яблочный уксус (никакой воды не требуется), к нему добавить сахар, душистый перец, черный перец, лавровый лист, зерна горчицы и порошок куркумы, которая отвечает еще и за красивый цвет маринада. Довести все это до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. В момент закипания отправить в маринад овощи. Излишне говорить, что к этому моменту у вас уже должны быть готовы вымытые и прожаренные (или пропаренные) банки.

Огурцы под воздействием температуры быстро меняют цвет. Пора снимать

- Огурцы в горячем маринаде надо распределить так, чтобы они полностью были в него погружены, - говорит Ксения, - постепенно маринад начинает закипать. К этому моменту ломтики меняют цвет на оливковый. И это показатель того, что их можно раскладывать по банкам, заливать горячим маринадом и закатывать.

Из килограмма огурцов и двух средних луковиц получается семь 250-граммовых баночек. По мнению Ксении, это оптимальная тара для пикулей. А самые предприимчивые хозяйки в Сети признаются, что в маринад, оставшийся после пикулей, можно потом отправить в нарезку из купленных зимой огурцов, других овощей и получить еще раз приятную закуску.

Ингредиенты

На 1 кг огурцов - 2 средние луковицы, 2 ст. л. (50 г) соли, 0,5 л яблочного уксуса, 1 ст. сахара, 1,5 ст. л. душистого перца, 15 горошин черного перца, 4 лавровых листа, 2 ст. л. зерен горчицы, 1 ч. л. (без горки) куркумы.

Фото Ксении РЕБИК