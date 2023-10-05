5 октября 2023, 09:23

Виталий Губарев в своей повести учит читателя, что нужно уметь взглянуть на себя со стороны. Взглянем?

В СССР весь шоу-бизнес формировался в столице, городе Москве. До и после развала СССР любой подающий надежды певец, музыкант, артист и другие, не только из России, но и других бывших республик, пытаются достичь успеха в Москве.

За это врем, сформировался пул артистов, которых показывают на первых каналах, фактически они имеют славу на всём постсоветском пространстве. Но пришёл февраль 2022, и тут недалёких людей понесло вкривь и вкось. Виноватыми сделали артистов.

Артистов, тех, кто может сыграть и главного героя и антагониста. Они играют роли, согласно сценария, поют песни, выступают с монологами. Их основная задача развлекать людей, и конечно получать за это деньги, награды, славу. Они не издают законы, не разворовывают бюджет, не формируют внешне-политические отношения.

Всем это удобно, это же артисты, их хейтят, та же слава, и народ выговаривается, и образ врага обозначен: Путин -Зеленский-Артисты. Но никто не хочет и не пытается разобраться в том кто виноват? И что делать?

Начните с депутатов, полиции, прокуроров, акимов, губернаторов, министров. Короля играет свита. Уже Колчак все уши прожужжал 100 лет назад - не трогать таксистов и артистов, они служат любой власти, но никто не хочет слышать.

П.С. Проведу аналогию, в нашем доме, ПКСК из 7 миллионов собираемых в год с жильцов, 800 тысяч вкладывала в дом, остальное начисляет себе зряплату. Жильцы боятся даже подумать, чтобы написать заявление в полицию о хищении, зато уборщице, работающей за 300 тенге в месяц, каждый считает своим долгом ткнуть в то, как надо убираться.