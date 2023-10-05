Государство больше не планирует выделять деньги на строительство арендного жилья. Об этом акимов городов и районов предупредил заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ на совещании по вопросам темпов жилищного строительства.

- Деньги будут давать на покупку новых квартир у частных застройщиков, - пояснил он. - В следующем году планируется выкупить порядка 500 квартир. Поэтому акимам городов и районов уже сейчас необходимо готовить пул проектов и отрабатывать с частными застройщиками, чтобы они готовили дома, которые мы в следующем году будем распределять среди очередников.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ потребовал от своих подчиненных "уже сегодня" определить список таких застройщиков.

- Определите стоимость, это нужно сделать комиссионно с привлечением специалистов, чтобы исключить различные коррупционные риски, - сказал Аксакалов.

По данным управления строительства, архитектуры и градостраительства, по итогам восьми месяцев 2023 года в Костанайской области ввели в эксплуатацию 9 000 кв. м арендного жилья. Это 122 квартиры. В Житикаринском районе реконструировали под арендное жилье пятиэтажный дом. В Костанае на строительство четырех арендных домов потратили 2,4 млрд тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА