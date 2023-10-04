4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Он был был учрежден на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в 1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты.

Об этих проблемах мы сегодня побеседовали с руководителем организации "Поможем вместе" из Рудного Валентиной КАРАЛАШ.

- Мы часто сталкиваемся с жестокостью по отношению к бездомным животным, - говорит Валентина Борисовна. - В нашем городе много животных, живущих на улице. В основном это бывшие домашние, которых хозяева выкидывают из дома. Эти животные размножаются, они сталкиваются с насилием со стороны детей и взрослые. Часто сталкиваемся с выбрасыванием животных с балконов и окон высоких этажей, вывозом их в места, где они не могут выжить.

Руководитель организации "Поможем вместе" обращает внимание на необходимость пересмотра законодательства, которое в основном регулирует только вопросы содержания домашних животных.

- Запрет на отлов и убийство животных привёл к новой проблеме: размножение и появление нового потомства увеличилось в разы, - отмечает Каралаш. - Но я хочу подчеркнуть, что отлов и отстрел животных - это убийство. Все проблемы решаемы. Животные, живущие среди людей на улицах, чаще всего социальны.

Стерилизация становится ключевым инструментом для управления популяцией бездомных животных. Валентина Борисовна призывает внести поправки в законодательство, чтобы обеспечить более гуманный подход к бездомным животным.

- Стерилизация делает их спокойными. Им много не нужно: еда, вода и ласковое слово. А если животное агрессивное, то для этого нужны приюты, где со временем они становятся контактными - проверено лично с несколькими животными. Сытое животное, не знающее жёстокости со стороны человека, никогда не будет агрессивным и не нападёт, - считает Каралаш.

Чтобы предотвратить издевательства над животными, необходимо работать с населением с самого детства.

- Периодические городские выставки, показ бездомных животных волонтёрами, предоставление их истории населению, как показательный пример их тяжёлой судьбы из-за человека, - перечисляет эксперт варианты такой работы. - Прививая гуманное отношение с детства, мы вырастим доброе, отзывчивое и сострадающее поколение, которое будет относиться к животному миру по-человечески.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова