Села в шести районах Костанайской области планируют упразднить и объединить с соседними населенными пунктами. Причина - в них уже несколько лет проживают меньше 50 человек. Об этом сегодня, 4 октября, на сессии областного маслихата сообщила заместитель руководителя аппарата акима Костанайской области Альфия МУСАБАЕВА. Всего с карты исчезнут названия 25 сел.

- В аппарат акима поступили предложения объеденить малочисленные села с ближайшими селами от акиматов Житикаринского (1 село), Карабалыкского (9 сел), Карасуского (2 села), Мендыкаринского (5 сел), Сарыкольского (3 села) и Федоровского районов (5 сел), - пояснила Мусабаева. - Это требование Закона "Об административно-территориальном устройстве РК". При этом отмечу, что все обязательства перед населением будут сохранены.

Три сельских округа планируют преобразовать в села. В Карабалыкском районе вместо Бурлинского округа появится село Бурли, а вместо Боскольского - село Босколь. В Мендыкаринском районе Тенизовский округ сократят до села Тенизовское.

Почти все депутаты поддержали предложение областного аппарата акима.

Член постоянной комиссии по вопросам социальной сферы и взаимодействия с НПО Александра СЕРГАЗИНОВА - единственная, кто воздержался при голосовании по этому вопросу.

- Вчера мне один знакомый звонил из села Татьяновка, - рассказала Сергазинова. - Теперь Татьяновки у нас не будет, вместо него - село Борки. Я правильно понимаю? Вот я еду к нему в гости. Он что должен мне сказать, "Приезжай ко мне в Борки"? А вы знаете, что Татьяновка находится в 25 км? Как я должна ориентироваться на месте? Элементарно - я вызываю скорую помощь в Борки, а лежу в Татьяновке. И как водитель неотложки будет в гугл-картах искать меня?

Альфия Мусабаева попыталась ответить, что в новом селе будет одно название, но разные имена улиц, по которым будут ориентироваться в том числе и водители скорой помощи.

- Вчера мы уже это обсуждали. Вы, когда вызываете скорую, вы же указываете точный адрес, - отметил заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. - Я еще раз объясняю - это веяние законадательства, требование его. Если в селе за 3 года живет меньше 50 человек, тем более, если число жителей сокращается, то мы обязаны присоеденить это село к другому населенному пункту. Все услуги будут сохранены в полном объеме! Это не только у нас в области, это во всем Казахстане. И таких проблем, о которых вы говорите, пока не было.

- Я понимаю, что это требование закона, - ответила Сергазинова. - Но почему закон не думает о тех людях, которые там живут? Вырубят там завтра электроэнергию... Дороги там и так не чистят. И я не уверена, что энергетики приедут в Татьяновку. Скажут, что на карте такого села нет. Кстати, ситуация со скорой была в Сарыкольском районе, где скорая не поехала в село Акчаколь.

Председатель областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ прервал депутата и предложил, "пока люди не привыкнут к новому названию" при обозначении села говорить так: "село Борки, бывшая Татьяновка".

Несмотря на споры, областной маслихат подавляющим большинством голосов поддержал упразднение 25 сел в Костанайской области.

Кадры из трансляции