5-й юбилейный велопробег ко Дню учителя пройдет в Костанае
3 октября 2023, 16:12 | Общество
В нем приглашают принять участие жителей и гостей области, коллективы школ, колледжей, вузов. Велопробег пройдет в воскресенье, 8 октября.
Стартуют участники в 10:00 от памятника И. Алтынсарину возле Центрального сквера. Велосипедистам предстоит преодолеть 12 км до финиша на Набережной 25-летия Независимости Казахстана (ул. Гашека).
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