Прения по уголовному делу в отношении старшего лейтенанта полиции Куаныша СПАНОВА прошли в суде № 2 Костаная 2 октября.

Куаныш Спанов (слева) заключил процессуальное соглашение о признании вины

Спанов обвинялся в том, что выписал водителям два протокола за меньшие нарушения, чем они совершили. За это два раза брал взятки: 3000 тенге и 4000 тенге. Вину он полностью признал и сразу заключил с государственным обвинением процессуальное соглашение, поэтому дело рассмотрели быстро и без допроса свидетелей. Прокурор в прениях просил назначить 70-кратный штраф от общей сумму взяток.

- Признать Спанова виновным и назначить ему наказание в виде 70-кратного штрафа от суммы взяток, что равняется 490 000 тенге, - огласил приговор судья Еремхан КАДЫРБАЕВ. - Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, а по делу заключено процессуальное соглашение о полном признании вины. В качестве дополнительно наказания лишить Спанова специального звания старший лейтенант полиции и пожизненно лишить права занимать должности на госслужбе, в банках, квазигосударственном секторе.

Судья разъяснил, что штраф осужденный должен добровольно оплатить в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу. В противном случае ему грозит лишение свободы согласно санкции статьи, по которой он обвинялся.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ