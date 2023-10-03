В Казахстане введение ограничений из-за коронавируса будет зависеть от загруженности медицинских учреждений. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в Министерстве здравоохранения.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По всему миру распространяется новый штамм COVID-19 - "Пирола". Это подвид "Омикрона", который мутировал и спровоцировал новый рост числа инфицированных в разных странах.

Как сообщили в Минздраве, несмотря на распространение "Пиролы", на сегодняшний день Казахстан не планирует вводить какие-либо ограничения, в том числе на границе.

"Введение ограничительных мер предусмотрено с учетом нагрузки на систему здравоохранения в соответствии с матрицей эпидемиологической ситуации, основанной на показателе занятости коек на 100 тысяч населения и коэффициент репродукции R", - говорится в ответе Минздрава на официальный запрос редакции.

На сегодняшний день для защиты от коронавируса казахстанцам доступны китайская вакцина Vero cell (Sinopharm) и американская Pfizer. Все они "одинаково безопасны и эффективны в отношении предотвращения тяжелых случаев коронавируса". Вакцинация от COVID-19 по-прежнему бесплатная. При этом Pfizer используют только для ревакцинации, первичной и последующей.

"Производители вакцин против КВИ проводят постоянный мониторинг мутаций штаммов коронавируса и изучают эффективность вакцин против новых штаммов вируса", - добавили в Минздраве.

Узнать, в каких медучреждениях есть необходимая вакцина, можно в управлении здравоохранения города и региона проживания.

В сентябре в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава сообщали, что в Казахстане не было выявлено заражений новым штаммом коронавируса "Пирола".

По словам ученых, "Пирола" представляет особую опасность для людей, которые уже переболели вирусом или прошли вакцинацию. Он более устойчив к препаратам из-за большого количества мутаций. Как и у других штаммов коронавируса, которые сейчас наиболее распространены, симптомы "Пиролы" схожи с обычной простудой.

Как уточнили в комитете, симптомы "Эриса" (аналогичный подвид "Омикрона") и "Пиролы" почти такие же, как и у других вариантов "Омикрона". Они включают лихорадку, кашель и усталость, а также насморк, головную и мышечную боль.

В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что заболеваемость COVID-19 в мире за один месяц выросла сразу на 80 процентов. За этот период было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2500 смертей.

По данным зарубежных СМИ, первые случаи заражения штаммом "Пирола" выявили во Франции в августе 2023 года. Позже стало известно, что новый штамм коронавируса уже появился в десяти странах. В основном в Западной Европе, Африке и Северной Америке.

На вопрос о том, ожидать ли человечеству новой волны пандемии, которая официально завершилась в мае этого года, ответил российский ученый. Заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" в России Валерий Локтев заявил, что период без крупных пандемий займет около 30 лет.

"Скорее всего, новые серьезные пандемии с коронавирусом возникнут тогда, когда уйдет это поколение с иммунитетом. То есть большие пандемии следовали через достаточно длинный период в несколько десятилетий", - процитировали слова ученого в агентстве ТАСС.

По словам эксперта, период между пандемиями обычно занимает половину жизни человека. Так, по вирусу гриппа этот период составляет 57 лет, сказал ученый, подчеркнув, что коронавирус уже вошел в список сезонных заболеваний.